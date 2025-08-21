La persona más anciana del mundo celebra 116 cumpleaños en Reino Unido: así es Ethel Caterham

Ethel Caterham, nacida el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger (Hampshire) se ha convertido en un símbolo viviente de longevidad y resistencia. Su increíble trayectoria de 116 años la posiciona como la persona más anciana del mundo.

La británica ostenta el actual récord de persona más anciana del mundo después de que la española María Branyas muriese en agosto del año pasado con 117 años.

La vida de Caterham es un mosaico de experiencias extraordinarias. Desde su infancia en la era edwardiana hasta su trabajo como au pair en la India británica, cada etapa refleja una sorprendente capacidad de adaptación. Su matrimonio con Norman Caterham, un oficial del ejército británico, la llevó a vivir en lugares tan diversos como Hong Kong y Gibraltar.

Un legado de fortaleza

La trayectoria de Ethel no ha estado exenta de dificultades. La pérdida de su esposo en 1976 y la posterior muerte de sus hijas no quebrantaron su espíritu. Actualmente, reside en una residencia de mayores en Lightwater, Surrey, donde mantiene una actitud positiva y esperanzadora. Su perspectiva vital quedó evidenciada en una entrevista con la BBC en 2020, cuando declaró: «Escucho y hago lo que me gusta».

El reconocimiento a su trayectoria no ha pasado desapercibido. El rey Carlos III le envió una tarjeta de felicitación en su cumpleaños número 115 el año pasado, destacando su significancia como figura emblemática nacional. En su cumpleaños, celebrado en la intimidad junto a sus familiares, Caterham optó por la discreción frente a la exposición mediática. Un portavoz de su residencia confirmó que está profundamente agradecida por los mensajes de cariño recibidos.