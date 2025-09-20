Pillan en EE UU a uno de los aviones 'del fin del mundo' despegando sin pintura: este es el secreto que encierra

Un grupo de aficionados a la aviación ha pillado un E-4B despegando en uno de los aeropuertos de Texas. Tanto el modelo como las características que presentaba (estaba recubierto, seguramente con cromato de zinc verde, para proteger su fuselaje, ya que no estaba pintado) convierten este acontecimiento en algo que va más allá de una mera anécdota. ¿Qué hacía un avión 'del juicio final' o 'del final del mundo' sin pintura?

Lo más probable es que se tratara de un vuelo operativo para garantizar el mantenimiento del aparato, pero el hallazgo ha entusiasmado a la comunidad de la aviación- Los E-4B son unos aparatos legendarios en la flota aérea estadounidense. Se les conoce como aviones del fin del mundo porque precisamente una de las utilidades que presentan este tipo de aeronaves es garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo de Washington durante crisis. En otras palabras: un presidente de EE UU puede ordenar el lanzamiento de ojivas nucleares a bordo de un E-4B. Así lo contempla el protocolo.

Sin embargo, la aparición de uno de estos E-4B (aviones basados en el Boeing 747) en Texas también ha puesto de relieve, como recoge The War Zone, las dificultades en aumento del Pentágono por encontrar piezas de repuesto para un modelo que tiende a la jubilación. No en balde, muchos de estos aparatos entraron en servicio en la década de 1970. Aunque su función es crítica (permite que Washington continúe operando incluso con todo el país bajo ataque), EE UU ya está buscándole relevo.

Por eso ha llamado la atención la aparición de este E-4B en Texas. No solo es posible que el vuelo fuese de mantenimiento: los cazadores de aviones (personas que se apostan cerca de aeródromos para fotografiar aviones aterrizando y despegando) son conscientes de que es posible que no vean a muchos más aviones del fin del mundo de estas características en los propios años.

Fundamentalmente, porque el Pentágono ya cuenta con un programa para sucederlos. Se titula Centro de Operaciones Aerotransportadas de Supervivencia o SAOC, por sus siglas en inglés, y está siendo la empresa Sierra Nevada Corporation la encargada de adaptar unos Boeing 747-8 de segunda mano que EE UU le ha comprado a la aerolínea Korean Air. Pronto los míticos aviones del fin del mundo irán retirándose de los cielos del planeta para ser sustituidos por estos nuevos modelos.