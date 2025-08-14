"No me lo podía creer": hallan cuatro cuerpos sin vida en el mismo tramo del río Sena en París

Un macabro descubrimiento en las aguas del río Sena ha sacudido la periferia de París. El pasajero de un tren de cercanías ha alertado a las autoridades tras ver un cuerpo flotando cerca de Choisy-le-Roi, lo que ha desencadenado una investigación que ascendería el número de víctimas ahogadas en el cauce del río parisino a un total de cuatro. Las autoridades ya han recuperado los cuerpos de los cuatro hombres, de los cuales tres vestían ropa, mientras que el cuarto estaba desnudo.

Los cuatro cuerpos corresponden a hombres adultos de ascendencia africana. Según los primeros informes, llevaban varios días sumergidos antes de ser localizados. Los investigadores han sido cautelosos al manifestar que, por el momento, no existen indicios de criminalidad. El Instituto de Medicina Forense de París realizará autopsias para esclarecer las circunstancias de las muertes.

La sensación de inseguridad se apodera de la comunidad

El suceso reaviva preocupaciones sobre seguridad e integración en la región metropolitana de París. La comunidad permanece en tensión, esperando respuestas que expliquen esta trágica pérdida de vidas. Mientras tanto, las autoridades locales han solicitado tranquilidad, prometiendo transparencia en las investigaciones. Hasta conocer la identidad de las víctimas y las causas de su muerte, la incertidumbre continúa siendo protagonista.