Un policía es abatido tras un intento de robo a mano armada en una gasolinera

Un trágico suceso ha sucedido en la tarde del 21 de agosto, cuando un hombre enmascarado perpetró un asalto armado en una estación de servicio. Tras amenazar a los empleados con un cuchillo, logró apoderarse de una cantidad no especificada de dinero en efectivo y huyó del lugar.

La policía local de Völklingen, en el estado de Sarre, Alemania, respondió rápidamente al incidente, desplegando una operación para localizar al sospechoso. Poco después, dos agentes se encontraron con el hombre en las inmediaciones y procedieron a su detención. Durante el arresto, se produjo un forcejeo en el que el agresor logró arrebatarle la pistola a uno de los oficiales. Utilizando el arma, disparó en dos ocasiones, hiriendo gravemente al joven policía. A pesar de los esfuerzos médicos, el agente de 34 años falleció a causa de las heridas.

El atacante también resultó herido durante el enfrentamiento y fue detenido en el lugar. Actualmente se encuentra bajo custodia policial, aunque su identidad y los motivos detrás del asalto aún no han sido revelados. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes aunque ya se ha informado que no existe peligro para la población.

Un testigo relató que, inicialmente, pensó que los disparos eran petardos, pero pronto la zona se llenó de pánico. La gente huyó en todas direcciones mientras la policía desplegaba un operativo con cientos de agentes. Este trágico suceso ha dejado una profunda impresión en la comunidad local, que lamenta la pérdida de uno de sus servidores públicos.