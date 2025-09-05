La policía alemana irrumpe en el nuevo crucero de Disney pocos días después de su inauguración y arresta a dos de sus empleados

La llegada a un puerto alemán del Disney Adventure, el nuevo y gigantesco crucero de la compañía Disney, ha estado marcada por un incidente inesperado.

Apenas unos días después de su inauguración, la policía abordó la nave durante una escala técnica en Bremerhaven, una importante ciudad portuaria del noroeste de Alemania, como parte de una operación de seguridad que acabó con la detención de trabajadores.

Según medios locales, la intervención tuvo lugar mientras el buque realizaba un viaje de prueba tras su botadura oficial. Decenas de agentes accedieron al interior del crucero y se desplegaron por varias cubiertas en busca de los sospechosos, lo que causó sorpresa entre la tripulación y el personal de mantenimiento.

Perfil de los detenidos

Los arrestados fueron dos trabajadores del astillero: un ciudadano croata de 44 años con una multa pendiente por conducir bajo los efectos del alcohol y un joven esloveno de 24 años reclamado por un presunto delito de fraude.

El croata había sido condenado en 2022 por un tribunal de Augsburgo a pagar 2.400 euros o afrontar 60 días de cárcel. Tras abonar la multa, pudo quedarse a bordo del crucero. El esloveno, por su parte, fue arrestado por la policía federal y trasladado directamente a un centro penitenciario.

Pese al revuelo causado por la operación, la compañía asegura que el calendario de viajes no se verá alterado y que la seguridad está garantizada. La investigación policial continúa abierta, aunque el incidente ha ensombrecido lo que debía ser un estreno brillante para este nuevo icono del turismo familiar en alta mar.