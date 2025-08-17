Un político hongkonés que se enfrentaba a una orden de detención en China consigue asilo político en Australia y pide ayuda: "Debe hacer más"

El exparlamentario y activista pro-democracia de Hong Kong, Ted Hui, ha sido concedido asilo político en Australia, según anunció él mismo en sus redes sociales. Esta autorización también se extiende a su esposa, sus hijos y sus padres, garantizando protección a toda su familia

Hui se encuentra radicado en Adelaide desde 2021, cuando huyó de Hong Kong tras enfrentar cargos vinculados a su participación en las protestas prodemocráticas de 2019. Las autoridades hongkonesas incluso emitieron órdenes de arresto y ofrecieron recompensas millonarias en dólares de Hong Kong por su captura. Aun así, consideró que el asilo constituye un alivio y una oportunidad para estabilizar la vida de su familia.

Tras recibir la confirmación de su estatus migratorio, Hui expresó sentimientos encontrados: si bien aliviado, lamenta verse obligado a vivir en el exilio. Aprovechó para pedir al gobierno australiano mayor acción en favor de otros activistas detenidos en Hong Kong, como Jimmy Lai.

El caso ha tensado aún más las ya delicadas relaciones entre Canberra y Beijing. El gobierno australiano, por medio de su ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha criticado la política de represión extraterritorial de Hong Kong, mientras que las autoridades de la antigua colonia denunciaron el asilo como una violación de su sistema legal.

Este episodio subraya la persistente preocupación internacional por la situación política en Hong Kong y pone de relieve cómo gobiernos democráticos enfrentan decisiones críticas al equilibrar relaciones exteriores y defensas de derechos humanos.