Polonia derriba drones rusos que entraron a su territorio

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció este miércoles en su cuenta en X que derribó "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo y que iniciaron "inmediatamente los procedimientos defensivos" en el marco de nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania.

"Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos", ha explicado este mismo organismo en un comunicado difundido en la red social X, donde ha confirmado que "algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo han sido derribados", informa Ep.

Asimismo, especificó que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados y "se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos", informa Efe.

El mismo mensaje destaca que el hecho es "una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones", país que hace parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En una publicación previa, informaron que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.

El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, publicó también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Al tiempo que exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".

Ante esta situación, Polonia ha cerrado el Aeropuerto Internacional de Varsovia.

Ucrania despierta bajo otro ataque masivo

Numerosos misiles y drones rusos se encuentran en estos momentos en el espacio aéreo ucraniano y se dirigen a varias regiones del centro y el oeste del país, según informa la Fuerza Aérea ucraniana.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha escrito en sus redes sociales que Rusia ataca con "muchos misiles", además de drones.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a las defensas de Polonia a neutralizar a algunos de ellos.