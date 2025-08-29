El portaaviones más grande de China acaba de debutar: lo ha hecho en esta operación naval

China se prepara para la posible puesta en servicio de su portaaviones más avanzado, el Fujian, un coloso de 80.000 toneladas diseñado y construido íntegramente en el país. Informes de la televisión estatal CCTV sugieren que su debut oficial podría ser el próximo mes, coincidiendo con conmemoraciones militares nacionales.

La fecha clave podría ser el 3 de septiembre, cuando China celebra el 80 aniversario de su "victoria sobre Japón". Según el South China Morning Post (SCMP), el reportaje de CCTV anticipó este hito con imágenes del astillero Jiangnan en Shanghái, donde se construyó el Fujian, antes de mostrar el navío en alta mar.

Esta narrativa mediática enmarcó el acontecimiento como una "justicia histórica". Un narrador televisivo recordó que, hace 88 años, el Izumo, buque insignia de la Armada Imperial Japonesa, merodeaba por las mismas aguas de Shanghái. El historiador naval Chen Yue destacó que el Izumo, financiado con reparaciones de Shimonoseki, simbolizaba la agresión japonesa.

El Fujian y la carrera naval de China en el siglo XXI

Con su entrada en servicio, China se unirá a Estados Unidos como única nación en operar un portaaviones con catapultas electromagnéticas. desde Interesting Engineering informan que este sistema, similar al de los portaaviones clase Ford, mejora de calado, permite el lanzamiento de aeronaves más pesadas, con mayor frecuencia, e integra cazas furtivos y jets de guerra electrónica, ampliando notablemente sus capacidades.

Asimismo, este anuncio llega semanas después de que el Fujian completara una serie de pruebas de despegue en el mar, difundidas por el 98 aniversario del Ejército Popular de Liberación (PLA). El portaaviones, que zarpó en junio de 2022, ha superado extensos ensayos. Sus 117 días de pruebas marítimas, en ocho salidas, superan en rigor a los de los portaaviones Liaoning y Shandong, demostrando su complejidad.

Por otro lado, la presentación oficial del Fujian es un punto de orgullo militar nacional de envergadura, exhibido junto a tanques, misiles y una banda militar de mil efectivos. El hito reduce la distancia con la Marina estadounidense. Su puesta en funcionamiento se vincula a la memoria bélica para avivar el nacionalismo y enviar un mensaje a Japón, EE. UU. y rivales, subrayando la evolución de China hacia una potencia naval.