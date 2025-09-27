El primer detective del caso Madeleine McCann revela qué cree que ocurrió realmente

Julián Peribañez, investigador privado que formó parte del equipo inicial contratado por los padres de Madeleine McCann, ha reaparecido con fuerza para desafiar la dirección actual de las pesquisas. Con firmeza, advierte que el verdadero responsable de la desaparición sigue sin ser identificado, y que la investigación ha caído en una peligrosa visión de túnel.

Tras la reciente liberación de Christian Brueckner, principal sospechoso mediático, Peribañez expresó su profunda preocupación por el enfoque de la justicia alemana, que considera erróneo y limitado. El experto ha regresado a Praia da Luz, el lugar donde desapareció Madeleine, con el objetivo de reinterrogar testigos y reconstruir el entramado criminal que, según su hipótesis, operaba en la zona.

“Estoy muy seguro de quién fue responsable de llevarse a Madeleine”, declaró con contundencia, apuntando hacia un grupo criminal organizado que habría abandonado el área inmediatamente después del suceso.

Peribañez exige la dimisión del fiscal Christian Wolters, argumentando que se han destinado recursos millonarios a una pista que no refleja la realidad. Recuerda que la Operation Grange, impulsada por Reino Unido, ha consumido más de 13 millones de libras sin resultados concluyentes.

El investigador también desacredita las declaraciones públicas de Brueckner, a quien acusa de buscar atención mediática sin aportar pruebas sólidas. Además, señala que existen zonas clave sin explorar, como Lagos y el embalse de Arade, que podrían ser fundamentales para entender el alcance real de la desaparición.

La ausencia de acusaciones formales contra Brueckner mantiene el caso en un estado de incertidumbre judicial. Peribañez lanza un mensaje claro: “el verdadero secuestrador permanece en libertad”.

Su llamado es urgente, pide reexaminar fuentes ignoradas, ampliar las líneas de investigación y evitar explicaciones superficiales. La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los casos más mediáticos y dolorosos de las últimas décadas.