Primer muerto en Portugal por los incendios forestales que azotan a toda la península

Los incendios forestales que arrasan gran parte de la península ibérica desde principios de agosto han dejado su primera víctima mortal en Portugal. Carlos Dâmaso, exalcalde de Guarda, ha fallecido este viernes mientras participaba como voluntario en las labores de extinción.

El fuego se propaga sin control desde Galicia y Castilla y León hasta las regiones portuguesas de Trás-os-Montes, Beira Alta y el Algarve, alimentado por vientos intensos y temperaturas superiores a los 40 grados.

Miles de bomberos trabajan sin descanso en condiciones extremas, mientras comunidades enteras permanecen en alerta por posibles evacuaciones.

Ante la magnitud del desastre, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa interrumpió sus vacaciones para coordinar una respuesta rápida y eficaz desde el terreno. El presidente ha solicitado a la Unión Europea la intervención urgente de cuatro aviones Canadair, que permanecerán en el país hasta el miércoles 18 de agosto para reforzar las operaciones de extinción.