¿Problemas para Mallorca? La prensa británica asegura tener un "nuevo Magaluf" aunque eso sí, está a 7.500 kilómetros

La isla de Zanzibar, un archipiélago semiautónomo de Tanzania en el océano Índico, se ha convertido en el destino más codiciado por turistas británicos, destacando por su propuesta de ocio y aventura. Reconocida como "Mejor destino vacacional internacional" por la plataforma de viajes Travel Noire, la región atrae a miles de visitantes con sus playas doradas y una oferta turística irresistible.

El archipiélago ha logrado posicionarse como un lugar único, combinando encantos naturales con una movida vida nocturna y precios accesibles para los viajeros internacionales. La popularidad de Zanzibar se sustenta en una combinación de varios elementos: paisajes espectaculares, cultura rica y una propuesta económica que seduce a todo tipo de turistas. Travel Noire destacó sus "calles laberínticas", su "espectacular litoral" y su "street food de nivel mundial", calificándola como la joya de África Oriental.

Sin embargo, el boom turístico no está exento de controversias. Guías locales han mostrado su preocupación sobre los impactos culturales, señalando riesgos como la prostitución turística y la transformación de las costumbres tradicionales. Un guía local advirtió en declaraciones a The Telegraph: "Nuestros niños intentan copiar su estilo, su cultura. Eso no está nada bien".

Transformación del turismo británico

Una encuesta realizada por la red de telefonía eSIM Slice Mobile reveló que casi el 80% de los viajeros británicos consideran menos atractivos los destinos tradicionales, especialmente España, debido a conflictos sociales y manifestaciones anti-turismo.

La generación Z y los millennials buscan experiencias diferentes: Dubai, Estados Unidos e Italia emergen como alternativas, reflejando un cambio generacional en las preferencias de viaje. Zanzibar, con su propuesta única, se posiciona perfectamente en este nuevo panorama.