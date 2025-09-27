Un profesor italiano, encarcelado sin juicio desde hace un mes y medio en Albania por un accidente

Michele D’Angelo, de 44 años y profesor de la Universidad de L’Aquila, en Italia, continúa en prisión preventiva en Albania tras el accidente ocurrido el 8 de agosto en Kosovices, cerca de Fier. El coche en el que viajaba con su esposa se vio implicado en un siniestro en el que cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de forma mortal. Las autoridades le atribuyen una infracción de tráfico y el abandono del vehículo tras el impacto.

La detención se produjo después de que el profesor y su esposa acudieran voluntariamente a declarar a la comisaría de Fier. Según su versión, se apartaron del lugar por encontrarse en estado de shock y acudieron después a la policía pensando que solo debían ofrecer testimonio. Al final de esa declaración, D’Angelo fue arrestado junto al otro conductor implicado, lo que desencadenó su prolongada reclusión.

Los abogados del profesor sostienen que su conducta fue instintiva, fruto del pánico vivido durante el accidente y no un intento de evasión. La propia esposa ha explicado públicamente que ambos actuaron en confusión y que fue él quien intentó moviendo el coche ponerse a salvo y pedir ayuda. Desde entonces, la familia insiste en que se aclare una situación que consideran desproporcionada.

Reacciones en Italia y peticiones de apoyo

El caso ha generado preocupación tanto en el entorno personal del profesor como en el académico y político. La Universidad de L’Aquila, a través de su rector Fabio Graziosi, ha pedido públicamente medidas urgentes para aliviar la presión psicológica de D’Angelo y ha recordado su prestigiosa trayectoria en proyectos nacionales e internacionales. También la directora de su departamento, Anna Maria Cimini, ha transmitido respaldo institucional y ha señalado el impacto negativo que su ausencia puede tener en la investigación y docencia.

En la esfera política, el senador Luciano D’Alfonso (Partido Demócrata) ha calificado la medida cautelar como “desproporcionada”. El parlamentario ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano un mayor compromiso para colaborar con las autoridades albanesas y esclarecer lo ocurrido. Ha subrayado, además, que D’Angelo no tiene antecedentes y goza de gran reconocimiento académico, lo que expone a la universidad y a la investigación internacional a consecuencias graves si su situación se prolonga.

Mientras tanto, la esposa del profesor ha reiterado su apelación a las instituciones para que intervengan en el proceso. Afirma que su marido vive un gran sufrimiento en un país donde desconoce la lengua y las dinámicas judiciales, y ha expresado empatía hacia la familia de la víctima, asegurando que D’Angelo reza por ellos a diario. El desenlace del procedimiento judicial determinará si la medida preventiva se mantiene o si se revisa a la luz de las alegaciones de la defensa.