El programa del legendario Jimmy Kimmel, suspendido en EE UU por un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk

La cadena ABC estadounidense ha tomado la drástica decisión de suspender indefinidamente el programa Jimmy Kimmel Live después de un intenso conflicto mediático. La medida surge tras una serie de críticas y presiones que involucran a medios conservadores, emisoras locales y autoridades políticas.

El origen de la controversia empezó tras un monólogo del presentador donde criticó al movimiento Make America Great Again (MAGA), delcarando que " los MAGA ha estado intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello". Tras ello comentó irónicamente sobre la reacción de Trump y su actitud tras el asesinato del activista americano Charlie Kirk.

Reacciones por parte de las instituciones

Brendan Carr, presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), respondió con amenazas contundentes, calificando las palabras de Kimmel como "mentiras maliciosas" y sugiriendo posibles sanciones contra ABC y Disney (dueña de la cadena).

Simultáneamente, Nexstar, el grupo mediático con más licencias televisivas en EE UU con más de 200 emisoras, anunció la eliminación del programa de todas sus afiliadas. Andrew Alfrod, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, calificó los comentarios de Kimmel como "ofensivos e insensibles" en un momento de la historia que considera crítico para el discurso político nacional del país.

También han aparecido voces contrarias a la decisión como la de la comisionada demócrata Anna Gomez, que advirtió sobre los riesgos de utilizar el poder gubernamental para suprimir expresiones legítimas. El futuro del programa permanece incierto, pendiente de una posible disculpa o negociación que podría restaurar su emisión.