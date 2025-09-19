"Prohibido a los judíos": indignación en Alemania con el cartel de una tienda que revive el fantasma del antisemitismo nazi

Un establecimiento comercial en Flensburg se convirtió en el epicentro de una grave controversia tras la exhibición de un cartel con un mensaje profundamente ofensivo contra la comunidad judía.

La provocativa pancarta, con el texto «Jews are banned from here!», fue instalada por un comerciante local y rápidamente retirada tras la intervención policial.

El propietario del local, Hans Velten Reisch, de 60 años, justificó su acción como una reacción emotiva tras observar informativos sobre el conflicto en Gaza. Sus declaraciones revelaron una comprensión simplificada y prejudicial sobre la comunidad judía, mezclando crítica política con discriminación generalizada.

Las autoridades respondieron con una condena unánime. Felix Klein, Comisionado Federal contra el Antisemitismo, caracterizó el cartel como «antisemitismo en su forma más pura», estableciendo un paralelismo directo con las prácticas discriminatorias de la época nazi.

El presidente regional, Daniel Günther, manifestó su profunda preocupación, recordando la necesidad de mantenerse alerta contra manifestaciones que recuerden los capítulos más oscuros de la historia alemana.

La fiscalía inició una investigación formal por incitación al odio, evaluando minuciosamente los elementos legales del caso para determinar las potenciales consecuencias penales.