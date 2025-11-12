Un puente de 758 metros recién inaugurado se desploma en China sobre una central hidroeléctrica

Un tramo del puente Hongqi, ubicado en la central hidroeléctrica de Shuangjiangkou, en el suroeste de China, se derrumbó este martes sin que se reportaran víctimas. Las autoridades habían detectado grietas en el pavimento y en la ladera adyacente el día anterior, por lo que implementaron controles de tráfico y restringieron el acceso al tramo afectado. Estas grietas fueron causadas por el empeoramiento de las condiciones y los deslizamientos de tierra en la montaña cercana.

Vídeos difundidos en internet muestran cómo parte del puente cayó al río, levantando una nube de polvo, mientras se habilitaban rutas alternativas para los vehículos.

El puente Hongqi, que conecta Sichuan con el Tíbet, fue finalizado a principios de este año y tiene una longitud aproximada de 758 metros. Se trata de una infraestructura clave para el transporte y el suministro de la central hidroeléctrica y opera como una arteria esencial de la red de carreteras nacionales que atraviesa el Delta del Río Perla.

Esta compleja estructura salva el canal de Hongqi, una destacada vía fluvial navegable, y fue diseñado con un amplio gálibo para garantizar el paso ininterrumpido de grandes buques de carga. Por su ubicación y escala, el puente es un pilar logístico que vincula las zonas industriales con los puertos marítimos, optimizando la cadena de suministro y reduciendo los tiempos de tránsito entre ciudades clave como Guangzhou y Zhuhai.