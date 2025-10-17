Un "Puente Putin-Trump" bajo el estrecho de Bering, la rocambolesca propuesta para calentar la reunión con Zelenski

El ex presidente de Estados Unidos John Fitgerald Kennedy se planteó durante su mandato construir un puente bajo el Estrecho de Bering que conectara Rusia y Estados Unidos y llegó a pensar incluso en el nombre, nada original, por cierto: "El Puente de la Paz Mundial Kennedy-Kruchev", en un guiño a su homólogo soviético.

Ahora, desde Moscú han hecho una propuesta similar actualizada a los nuevos tiempos que llega en un momento que no es nada casual, a apenas unas horas de la trascedental reunión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Su autor es un asesor del presidente Putin, Kiril Dmítriev, el encargado ruso de la cooperación económica con Estados Unidos, que subió a sus redes sociales el posible proyecto de cooperación entre ambos países.

"El Puente de la Paz Mundial Kennedy-Khrushchev podría y debería construirse entre Alaska y Rusia de inmediato”, sostiene Dmítriev, que añade además que si de su construcción se encargara la compañía The Boring Company de Elon Mask se reduciría el coste "a 8.000 millones de dólares".

"Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad", escribió en X después de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde la cumbre de Alaska del 15 de agosto pasado.

Dmítriev, que ha participado en las reuniones bilaterales con EE.UU. y en la reciente entrega de documentos de archivo soviéticos sobre el asesinato de John F. Kennedy, recordó que en esos materiales se alude a dicho proyecto que fue barajado por los líderes estadounidense y soviético, Nikita Jruschov.

"El Puente Mundial de la Paz Kennedy–Jruschov: 'Podría y debería ser construido inmediatamente entre Alaska y Rusia'", señalan los documentos de archivo.

Dmítriev añadió: "Con la moderna tecnología de The Boring Company se puede convertir en el túnel Putin-Trump conectando Eurasia y América por 8.000 millones de dólares".

El asesor de Putin adelantó que el Fondo Ruso de Inversión Directa que dirige está dispuesto a financiar el proyecto en colaboración con la compañía de Musk.

En su opinión, el túnel permitiría la exploración conjunta de los recursos naturales de ambos países, al tiempo que reforzaría sus economías y crearía puestos de trabajo.

La distancia más pequeña entre los territorios de Rusia y Estados Unidos a través del estrecho es de unos 82 kilómetros y la profundidad máxima es de 90 metros, recuerda Efe.

El estrecho de Béring fue descubierto por el explorador ruso Semión Dezhniov en 1648, mucho antes del viaje realizado en 1728 por Vitus Bering, el navegante ruso de origen danés que dio nombre al punto geográfico.