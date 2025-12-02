Gerasimov comunica a Putin la caída de Pokrovsk tras más de un año de dura batalla con el ejército ucraniano

Misión cumplida. Eso es lo que piensan las autoridades rusas, con el presidente Vladimir Putin a la cabeza, tras conocer que la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk ha caída en manos de las fuerzas del Kremlin. Así se lo comunicó el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov. Putin elogió el trabajo de sus generales y destacó la importancia de este sector del frente ucraniano ya que "permitirá la solución de todas las principales misiones planteadas desde el principio cuando comenzamos la operación militar especial".

Un video publicado por el Kremlin el lunes y geolocalizado por la cadena CNN muestra a soldados rusos desplegando una bandera rusa en el centro de Pokrovsk. La caída de este enclave situado en el este de Ucrania, si se confirma, sería una importante victoria después de una larga y brutal campaña de más de un año, ya que le da a Moscú una plataforma para avanzar hacia el norte, hacia las dos ciudades más grandes que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

De momento no ha habido una respuesta de Kiev. En las últimas semanas Ucrania ha estado conteniendo a las fuerzas rusas en el norte de la ciudad, que tenía una población antes de la guerra de más de 60.000 personas y que está ubicada cerca de la única fuente de minerales de carbón de coque de Ucrania.

Rusia, que utiliza el nombre de la era soviética de Krasnoarmeysk para referirse a la ciudad, ha enfrentado una feroz resistencia ucraniana en su batalla desde mediados de 2024 para capturar esta localidad, que había sido hasta ahora el centro logístico estratégico para el ejército ucraniano debido a sus conexiones por carretera y ferrocarril. Sin embargo, los frecuentes ataques con drones y artillería sobre la carretera y la línea ferroviaria clave obligaron a Kiev a buscar rutas de suministro alternativas, lo que disminuyó el valor estratégico de la ciudad.

"Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)", señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa. Además, otros altos generales informaron sobre la situación en los diversos sectores del frente ucraniano.

El comandante de la agrupación militar Centro, Valeri Solodchuk, reportó sobre la aniquilación de las fuerzas enemigas bloqueadas en las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, al dar detalles de la captura de la zona sur de la segunda ciudad. "En estos momentos se lleva a cabo la búsqueda y aniquilación de los restos de los pequeños grupos enemigos que intentan esconderse dentro de la ciudad" de Pokrovsk, señaló el general. Además, Solodchuk señaló que se crean las condiciones para que los soldados ucranianos puedan entregarse a las fuerzas rusas y denunció que muchos de ellos son asesinados con drones por sus compañeros de armas cuando intenta rendirse.

Esta noticia refuerza sin duda la posición de Rusia en las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, y llega justo un día antes de que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, se reúna con Putin en la capital rusa.