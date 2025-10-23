Reacción del Kremlin
Putin califica de "acto inamistoso" las sanciones de Trump a las petroleras rusas
Asegura que el cambio de estrategia de Estados Unidos repercutirá en las relaciones bilaterales
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su intención de imponer medidas contra Rosneft, y Lukoil, con el fin de "mermar la capacidad del Kremlin".
"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores petroleras de Rusia, que financian la maquinaria bélica del Kremlin", afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien también abrió la puerta a adoptar nuevas medidas en caso de ser necesario "para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a otra guerra más".
La empresa estatal rusa Rosneft actualmente produce cerca del 6% del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil, la otra compañía sancionada, exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Previsión meteorológica