Putin califica de "acto inamistoso" las sanciones de Trump a las petroleras rusas

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su intención de imponer medidas contra Rosneft, y Lukoil, con el fin de "mermar la capacidad del Kremlin".

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores petroleras de Rusia, que financian la maquinaria bélica del Kremlin", afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien también abrió la puerta a adoptar nuevas medidas en caso de ser necesario "para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a otra guerra más".

La empresa estatal rusa Rosneft actualmente produce cerca del 6% del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil, la otra compañía sancionada, exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día.