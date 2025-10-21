Putin exprime al máximo sus drones kamikaze: lanza un 35% más y los combina con misiles

A estas alturas de la guerra de Ucrania, y después de haber pasado por distintas fases en los combates, es indudable que los drones son los grandes protagonistas de la contienda. Y dentro de ellos, los sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional (OWA UAS), más conocidos como drones kamikaze, siguen teniendo un papel primordial.

Después de cierta “relajación” por parte de Moscú en verano, coincidiendo con los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por forzar algún tipo de acuerdo del Kremlin con Kiev, en las últimas semanas ha aumentado considerablemente el uso de armamento aéreo por parte de Moscú.

Según el balance que han hecho los servicios secretos británicos, en septiembre de 2025 Rusia lanzó aproximadamente 5.500 sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional (OWA UAS) contra Ucrania frente a los 4.100 lanzados en agosto de 2025. Es decir, casi un 35% más.

En lo que va de mes de octubre, además, la cantidad supera los 3.000 drones, lo que indica que la proporción se va a mantener.

“Rusia mantiene un alto ritmo de ataques, ya que ha llevado a cabo cuatro paquetes de ataques a gran escala utilizando su flota de Aviación de Largo Alcance (LRA) en septiembre de 2025”, explican los expertos británicos. Esto incluye un ataque el 7 de septiembre de 2025, en el que se lanzaron más de 800 municiones, principalmente OWA UAS.

Además de lanzar más drones, Moscú los hace coincidir con otro tipo de armamento aéreo en busca de una mayor eficacia.

“La combinación de misiles de precisión junto con masivos ataques de OWA UAS busca complicar los esfuerzos de defensa aérea ucranianos y aumentar la capacidad de supervivencia de las municiones rusas –explican las fuentes británicas-. Rusia lanzó más de 70 de sus misiles de crucero lanzados desde el aire AS-23a KODIAK contra objetivos en Ucrania durante septiembre de 2025”.

El principal objetivo de estos ataques (y también en sentido contrario con los bombardeos ucranianos) es la infraestructura nacional crítica de Ucrania, en un intento por “degradar la red energética ucraniana antes del periodo invernal, como ha hecho previamente durante el conflicto”.