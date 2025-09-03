Xi, Putin y Kim unidos en Tiananmen lanzan un mensaje de fuerza al mundo en un desfile militar histórico

China exhibió el miércoles en un enorme desfile militar en la capital sus últimos adelantos armamentísticos bajo la mirada del presidente Xi Jinping, flanqueado por su par ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un. Al dar inicio a la revista militar en la céntrica Plaza de Tiananmen, Xi advirtió que el mundo aún se enfrenta a "la elección entre la paz o la guerra", pero afirmó que China es "imparable".

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para este espectáculo que, según Pekín, conmemora las ocho décadas del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles corearon canciones patrióticas.

En escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de sus invitados, los líderes de Rusia y Corea del Norte, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la Plaza de Tiananmen.

Military parade marks 80th anniversary of the end of the Sino-Japanese War in Beijing ANDRES MARTINEZ CASARES Agencia EFE

La tríada ha sido el centro de atención mundial por su encuentro para la parada militar, en busca de señales sobre cómo interactúan entre sí. El desfile fue una oportunidad para que China mostrara su músculo militar a lo largo de 90 minutos en Pekín.

Military parade in Beijing DPA vía Europa Press Europa Press

Según la agencia oficial china Xinhua, el gigante asiático exhibió sus misiles nucleares estratégicos intercontinentales DongFeng-5C con "alcance global" y desveló sus proyectiles de crucero "ChangJian-20A, YingJi-18C y ChangJian-1000".

También dejó ver drones de reconocimiento y ataque y helicópteros no tripulados de diseño futurista, además de otras aeronaves, reseñó la prensa estatal. La revista militar transcurrió bajo la mirada de otra decena de líderes mundiales, entre los que se encontraba el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de acuerdo con Xinhua.

Military parade to mark 80th anniversary of the end of the Sino Japanese war in Beijing ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL Agencia EFE

El evento, cuidadosamente coreografiado, provocó una contundente respuesta del presidente Donald Trump, quien acusó a los líderes chino, ruso y norcoreano de conspirar contra Estados Unidos. "Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", escribió en su plataforma Truth Social.