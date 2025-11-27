Putin publica el calendario con sus fotos para 2026 y renuncia a una de sus imágenes más icónicas

Vladímir Putin ya tiene nuevo calendario para 2026 y, por primera vez en años, aparece completamente vestido en todas las páginas. El presidente ruso abandona así uno de los símbolos más reconocibles de su propaganda personal: las fotos de torso desnudo con las que el Kremlin alimentó durante más de una década la imagen de un líder 'hipermasculino', como aquel célebre paseo a caballo por Siberia que dio la vuelta al mundo.

El almanaque, distribuido en quioscos, librerías y plataformas de venta en línea de todo el país, ofrece doce fotografías del mandatario, cada una acompañada por una cita extraída de discursos o intervenciones públicas del último año.

Enero muestra a Putin con parka y gorro, al manillar de una moto de nieve en un paisaje nevado. Bajo la imagen, la frase: "Las fronteras de Rusia nunca terminan". Febrero lo presenta lanzando por los aires a un compañero de judo en un tatami, mientras el texto reivindica que el país debe estar "preparado para defenderse con firmeza pero sin perder la calma". Otros meses lo retratan tocando el piano con traje y corbata, caminando por la montaña, estrechando manos de simpatizantes o presidiendo actos oficiales, siempre en escenarios cuidadosamente escogidos para transmitir control, energía y cercanía.

El calendario de 2026 La Razón

La guerra que no existe

Hay un elemento ausente que llama tanto la atención como la desaparición del torso desnudo: la guerra de Ucrania. Ninguna de las fotografías hace referencia directa a la invasión iniciada en 2022, ni aparecen escenas de frente de batalla, ni uniformes manchados de barro, ni mensajes explícitos sobre el conflicto.

Los lemas impresos insisten, en cambio, en ideas de fuerza interior, unidad nacional y orgullo ruso, una línea que encaja con la propaganda oficial, que trata de presentar la guerra como telón de fondo permanente, pero cada vez menos visible en la vida cotidiana.

Adiós al Putin sin camiseta

Desde mediados de los 2000, el Kremlin había explotado hasta la saciedad la iconografía del Putin cazador, pescador o jinete sin camiseta en las estepas siberianas, imágenes que reforzaban el relato de un presidente fuerte, resistente al frío y a la edad.

Los calendarios de otros años se nutrían de ese archivo: Putin nadando en lagos helados, practicando artes marciales o posando al aire libre.