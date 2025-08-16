Putin revela dónde quiere que se celebre su próxima reunión con Trump: "Puedo ver esa posibilidad"

"En búsqueda de la paz". Ese ha sido el lema con el que los presidentes de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido en la base militar Elmendorf - Richardson de Alaska para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, activo desde febrero de 2022.

Aunque finalmente no se haya podido alcanzar un punto intermedio definitivo, ambos mandatarios han coincidido que se ha tratado de un encuentro positivo para las dos partes y han destacado que los avances realizados, tratándose posiblemente de la primera piedra que pueda construir la paz en suelo ucraniano y ambos acordaron realizar más reuniones en el futuro.

"Hemos avanzado mucho, pero no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo", señaló Trump durante la rueda de prensa, en la cual no hubo preguntas por parte de los medios, quien además recalcó que necesita realizar varias llamadas telefónicas, entre ellas a los líderes de la OTAN y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, para contar sus avances durante este encuentro.

Más allá del aspecto más importante, también ha destacado la gran complicidad entre los dos mandatarios, dedicándose varias muestras de respeto: "Siempre he mantenido una relación fantástica relación con el Presidente (Putin)", aseguró el norteamericano, mientras que el ruso declaró que lo primero que hizo nada más aterrizar fue dirigirse a Trump como "un vecino", destacando así la proximidad geográfica entre los dos países.

¿Dónde se celebrará la próxima reunión?

Esta aparante gran amistad y respeto que une a los dos mandatarios ha provocado diferentes momentos durante las intervenciones de los presidentes, entre ellos aquel en el que Trump alabó la labor de la delegación rusa desplazada con Putin, en la que aseguró que "son tan famosos como su propio jefe".

Entre este ambiente, y ya próximo el momento el fin de las declaraciones institucionales, Putin reveló y propuso a Trump dónde podría darse la próxima reunión entre los dos países que busque el fin de la guerra en Ucrania: "¿La próxima vez en Moscú?", preguntó el ruso, haciendo alarde de su dominio con el inglés.

Trump, tras esta pregunta, se sorprendió y dejó la puerta abierta a ello: "Eso es interesante, puedo ver esa posibilidad realizándose", secundó Trump, aunque por el momento no se ha dado información oficial sobre futuras reuniones entre los dos países.