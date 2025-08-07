Putin y Trump mantendrán "en los próximos días" la esperada reunión sobre Ucrania

La reunión más esperada para decidir el futuro de Ucrania va a tener lugar, por fin, y lo hará "en los próximos días". Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, van a mantener un encuentro en breve, según anunció hoy el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, confirmando así las informaciones en este sentido que llegaban de Washington.

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS y recogido por la agencia Efe.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".

Moscú reconoció que la propuesta ha partido de la Casa Blanca, que ayer envió a Rusia a au emisario especial, Steve Witkoff, quien se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin. "Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.

El encuentro se va a producir en medio de una creciente ofensiva militar rusa en el frente terrestre y de un incesante intercambio de ataques aéreos entre ambas partes. No en vano, en la última noche se han intercabiado en torno a 200 drones, la gran mayoría de ellos interceptados.

"La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios", explicó Ushakov, quien describió como "constructiva" la reunión del emisario de Trump con Putin. Agregó: "Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación", informa Efe

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto".

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.