Al Qaeda ataca la base de Kismayo en Somalia de AFRICOM-USA

Terroristas de de la franquicia de Al Qaeda en Somalia, AlShabaab, han atacado la base de AFRICOM USA eb la localidad de Kismayo. Estados Unidos negó haber sufrido bajas, incluidos muertos y heridos, ni daños materiales en los vehículos allí ubicados.

Un comunicado de los yihadistas, publicado en redes, indicó que llevaron a cabo una operación en el aeropuerto de la ciudad de Kismayo, en la zona donde están estacionadas las fuerzas estadounidenses,. "Tenía como objetivo ayudar a los musulmanes palestinos a derrocar a los judíos con armas proporcionadas por Estados". Y aseguraron que la operación causó bajas, incluidos muertos y heridos, a soldados y oficiales estadounidenses estacionados y daños a vehículos militares e instalaciones importantes ubicadas dentro de la base".

La declaración "llama a los musulmanes de todo el mundo a levantarse para ayudar a sus hermanos y hermanas palestinos y a atacar a los espías, cruzados y apóstatas que participan en la masacre de musulmanes en Gaza por parte de los judíos".