¿Por qué Putin no puede detener la guerra de Ucrania?

El reciente ataque de Rusia –y, probablemente, deliberado– a Polonia ha reavivado profundas preocupaciones sobre las aspiraciones geopolíticas de gran alcance del presidente Putin y su revisionismo estratégico arraigado. Muchos observadores admitieron que los académicos que, como John Mearsheimer, todavía creen que Rusia persigue una agenda puramente geopolítica, o, como Jeffrey Sachs, piensan que el Kremlin se siente avergonzado por la falta de respeto por parte de Occidente, podrían tener razón, y que Putin intenta escalar la situación para asegurar mejores concesiones en Ucrania o para socavar a la "hostil" Europa.

Estaría de acuerdo en que Putin, obsesionado con delirantes doctrinas históricas y odiando al mundo occidental por su compromiso con la ley y la democracia, fue impulsado por razones geopolíticas en el momento en que comenzó la guerra con Ucrania en 2022. Ucrania, que ha constituido parte del ámbito ruso/soviético durante siglos, ha sido considerada por él como un elemento esencial del "mundo ruso" que desea promover como una especie de sustituto del antiguo soviético. La importancia de Ucrania para el Kremlin parece enorme: mientras que el Dr. Brzezinski una vez dijo que "sin Ucrania, Rusia deja de ser un Imperio Euroasiático", yo añadiría que en este caso se reduciría a la antigua Moscú que existía antes de mediados del siglo XVII. Por supuesto, el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas en caso de que Ucrania se pase al Oeste, fue otra cuestión de preocupación para el Kremlin, así que, estaría de acuerdo con aquellos que creen que Putin podría haber sido impulsado por consideraciones geopolíticas cuando decidió invadir Ucrania en 2014 (el ataque de 2022 fue solo otro episodio de su guerra), pero en mi opinión, incluso si fue el caso más probable para el inicio de la guerra, podría no ser la principal traición para su continuación actual.

La guerra de Rusia en Ucrania ya dura más de 3 años y medio, y podría volverse más prolongada que la guerra soviética con Alemania entre 1941-1945 si continúa después de principios de enero de 2026. Rusia soporta costos humanos y financieros enormes –y crecientes– mientras libra esta guerra, aunque parece incapaz de superar significativamente sus capturas territoriales. Pero tanto con los intensificados bombardeos de las ciudades ucranianas como con las incursiones en los estados miembros de la OTAN, el Kremlin demuestra que no tiene intención de detener la guerra. El presidente Trump tuvo una prueba contundente de esto, ya que hizo todo lo posible por "pacificar" a Putin ofreciéndole buenas condiciones para la paz y dándole la bienvenida en Anchorage.

Por lo tanto, es hora de reflexionar sobre qué impulsa a Putin a continuar, ya que parece que no es capaz ni de conquistar Ucrania en su totalidad ni de expandir sus esfuerzos bélicos a Europa. Algunos expertos argumentan que, dado que la economía rusa ya se ha convertido en una economía de guerra, existe un "efecto bicicleta": si paras, caes: el complejo militar-industrial perdería empleos, el estímulo presupuestario se secaría, los militares se verían privados de sus exorbitantes salarios que no pueden ser igualados dentro de Rusia. No estoy de acuerdo con tal enfoque, ya que parece que la economía rusa ha estado acogiendo con agrado cada movimiento que pueda llevar a la paz, al menos desde febrero de 2025, y posee muchos recursos para recuperarse con fuerza si termina la guerra. Por lo tanto, en mi opinión, hay diferentes razones que impulsan a Putin hacia adelante, arraigadas en el ámbito político, más que en el económico.

Durante 3 años y medio del actual conflicto militar, el Kremlin obtuvo una calidad radicalmente nueva de control sobre la sociedad rusa. Ha aplastado y aniquilado toda disidencia política y social, con decenas de miles de disidentes huyendo del país; ha introducido una censura militar, cerrado docenas de medios impresos y prohibido cientos de sitios web y blogs; casi ha anulado los derechos de propiedad confiscando activos tanto de empresarios extranjeros como nacionales; ha creado un sistema donde las leyes se adoptan en cuestión de horas y uno puede ser condenado a más años de prisión por una publicación en redes sociales que por un asesinato premeditado. Se adoptaron docenas de normas contra las minorías, incluidas aquellas dirigidas a grupos religiosos y sexuales; se construyeron nuevas cadenas de mando, miles de burócratas se convirtieron en millonarios en dólares. Cientos de miles de personas se están alistando gustosamente en un ejército mercenario para ser asesinadas por dinero, ya que las gratificaciones por muerte combinadas con un bono de inscripción ahora equivalen a un salario promedio de 20 años en el país (yo suelo llamar a este sistema "Deathonomics").

La construcción de una sociedad orwelliana está en pleno desarrollo, ya que el Gobierno prohíbe la libertad de comunicación privada, reduce el uso libre de la web y prohíbe las llamadas en servicios de mensajería extranjeros como WhatsApp y Telegram, prohibiendo a las empresas de redes sociales mundiales como Meta y imponiendo multas irrealistas a otras – como, por ejemplo, Google, que ahora debe a las entidades rusas una suma que supera significativamente… el producto bruto mundial. Si la tendencia persiste, Rusia podría convertirse en una sociedad digitalmente controlada en los próximos años, y las autoridades parecen estar bastante contentas con tal perspectiva.

¿El Sr. Putin pudo llevar a cabo la misma transformación sin librar una guerra? Tal vez –pero yo argumentaría que la situación actual le resulta extremadamente favorable por una sola razón principal. Sin la guerra con Ucrania, los disidentes rusos habrían permanecido como personas con su propia visión del futuro del país y nada más– pero después del inicio del conflicto actual, todos aquellos que se oponen a su Führer de guerra y expresan su solidaridad con Ucrania o el pueblo ucraniano son considerados traidores y enemigos del estado (hace poco, una joven fue condenada a 22 años de prisión por fundar y gestionar una ONG feminista llamada "Ejército de Bellezas" que entregaba ayuda humanitaria a los ucranianos necesitados) sin importar cómo sean sus lazos con Ucrania. Una división tajante entre "los nuestros" y "los de ellos" – esencial para cualquier sociedad fascista u otra totalitaria – facilita la tarea de Putin de gobernar la sociedad rusa, ya que se siente mucho más cómodo gobernando mediante una especie de ley marcial en un país donde la vida cotidiana sigue siendo en general notablemente "normal". Tal situación increíble hace que el régimen actual sea extremadamente sólido y duradero.

Por lo tanto, concluiría diciendo que el Kremlin parece estar sujeto a una trampa seria debido a su incapacidad para regresar a una política interna liberalizada. Durante un cuarto de siglo, Putin llevó a Rusia solo en una dirección, temiendo cualquier retroceso, hasta que la empujó a una guerra con su intento más profundo de establecer una dictadura completa y sin restricciones. Pero como logró introducir un estado de emergencia, el camino de regreso parece estar bloqueado, mientras que la continuación del curso actual parece ser extremadamente costosa. Cómo podría ser la fuga de esta trampa –y si es posible en absoluto– está por verse…

*Vladislav Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa en Nicosia (Chipre)