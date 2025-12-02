Qué se sabe de 'The Base': la organización supremacista que planeaba atentar en España

'The Base' ha vuelto al foco mediático después de que la policía española detuviera a tres personas sospechosas de pertenecer al grupo terrorista neonazi con alcance global. La operación, dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ha contado también con el apoyo de la Europol, y se ha desarrollado durante tres días en Madrid y Valencia. Como resultado, ha sido desmantelada la primera célula de la organización detectada en el país.

De forma paralela, la policía ha confirmado la incautación de armas, equipo táctico militar, así como material y documentación aceleracionista y supremacista y propaganda de la propia formación de ultraderecha. 'The Base' o 'La Base' lleva años en activo, y esto es lo que se sabe de ella.

¿Qué es The Base y cómo operan?

The base fue fundada originalmente en 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro. Su ideología está basada en el aceleracionismo nacionalista blanco militante. Como apunta The George Washington University (GWU), la organización incita a sus seguidores a cometer "actos de violencia racional y terrorismo, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, para explotar las divisiones raciales y acelerar el colapso de la sociedad occidental"; con el fin último hacer colapsar el sistema, y crear un "etnoestado blanco" liderados por supremacistas.

La organización ultra se organiza en pequeñas células descentralizadas -formadas por dos o tres miembros-, que operan de forma independiente y a menudo captan adeptos a través de internet.

Un líder que trabajó junto al FBI y el Pentágono

Rinaldo Nazzaro, también conocido como 'Roman Wolf' es el cerebro detrás de The Base. Nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, Nazzaro ha llegado a trabajar en el sector privado de inteligencia y seguridad como contratista del FBI y el Pentágono. Tras el 11-S realizó misiones en Irak y Afganistán, donde como apunta The George Washington University se habría radicalizado. En la actualidad vive en Rusia, donde ha obtenido la ciudadanía.

Como apunta la Europol en un comunicado, los investigadores creen que el líder de la célula española mantenía contacto directo con el fundador. Nazzaro instó recientemente a la "consolidación de células extendidas por varios países y a la comisión de atentados selectivos para desmantelar las instituciones democráticas occidentales". En este sentido, ha trascendido que los miembros españoles de The Base se encontraban listos para actuar. En los últimos meses, habían endurecido su disco, además de someterse a varias sesiones de entrenamiento táctico.

The Base es considerada una organización terroristaen países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y desde 2014 la Unión Europea, convirtiéndose así en la primera entidad de extrema derecha en la lista.