¿Quién es Tyler Robinson? El supuesto asesino de 22 años de Charlie Kirk

Apenas unas horas después de que Donald Trump confirmara la detención del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, las fuerzas de seguridad estadounidenses lo han identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años residente de Utah.

El jueves el FBI publicó imágenes del autor de los hechos, que permanecía en busca y captura desde el miércoles. En ellas se podía ver a un hombre ataviado con gafas de sol, gorra y una camiseta negra con la bandera de Estados Unidos. En el post de X, antes Twitter, los servicios de inteligencia solicitaban la ayuda de la ciudadanía "para identificar a esta persona de interés".

Según recoge la cadena de noticias NBC, Robinson habría sido entregado por su familia a las autoridades, después de ver las imágenes. Por el momento no ha trascendido la motivación del asesinato ni su afinidad política. El gobernador de Utah, Spencer Cox ha confirmado el arresto. De igual manera, ha confirmado que junto al arma presuntamente empleada se habrían encontrado mensajes en balas donde se podría leer: "Hola fascistas, atrápalo" o "Bella ciao".

El sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah). Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad, según recoge EFE.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado mientras participaba en un evento en la Universidad del valle de Utah. Las autoridades aseguran que en torno a las 12:00 de la mañana del miércoles, hora local, el sospechoso logró acceder al techo de un edificio cercano al acto, desde donde habría realizado el fatal disparo, huyendo a continuación a un vecindario cercano. En su huida, Robinson habría dejado huella de calzado, una huella de mano y una huella de antebrazo que podrán resultar claves para la acusación.

Kirk era el fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas. Kirk se hizo conocido, con apenas 18 años, en 2012, luego de fundar Turning Point y organizar giras universitarias donde debatía con estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador.

Su popular serie de eventos llamados 'Demuestra que estoy equivocado' se volvió muy popular y este 10 de septiembre atrajo a oponentes y simpatizantes al campus universitario en Utah. Una década después, Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.

Por su parte, Donald Trump ha instado a un juicio rápido, afirmando que espera que el presunto asesino sea condenado a pena de muerte: "Era la mejor persona y no se merecía esto", aseguró el presidente.