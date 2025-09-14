Quince muertos, cinco de ellos calcinados, en un aparatoso accidente entre un autobús y un camión en México

Un fuerte accidente ocurrido este sábado en la carretera que conecta Mérida, capital del estado de Yucatán, con Campeche se ha saldado con la muerte de al menos 15 personas, informaron autoridades locales. El siniestro involucró a un camión de carga y a una unidad de transporte público.

Autoridades de Seguridad del estado de Yucatán precisaron que entre los fallecidos se encuentra el conductor del camión. Además de las 15 víctimas mortales, dos personas más resultaron heridas en el incidente. La camioneta colectiva, usada como transporte de trabajadores de una obra, quedó envuelta en llamas y atravesada en la vía, complicando las tareas de auxilio.

El accidente generó alarma entre los habitantes y viajeros de la zona, pues se suma a una sucesión de percances vehiculares graves registrados en México en los últimos días. El lunes pasado, un tren de carga embistió un autobús turístico de dos pisos en el Estado de México, causando la muerte de diez personas y dejando decenas de heridos. Mientras que el miércoles, un camión con casi 50.000 litros de gas explotó en un cruce muy concurrido, provocando al menos trece muertos y numerosos quemados.

La Fiscalía General del Estado de México ya ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las causas del percance y determinar responsabilidades, a la vez que ya ha confirmado que se trata de uno de los accidentes más graves registrados en los últimos meses en carreteras de Yucatán.