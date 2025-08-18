Las razones por las que Putin quiere apoderarse de Donbás

En la reunión entre Trump y Zelensky se espera que se discutan las demandas y líneas rojas de Rusia.

Según informes, Putin acepta congelar la línea del frente a cambio de toda la región del Donbás. Un objetivo que Rusia viene persiguiendo desde antes de la invasión a gran escala en 2022, afirma Kjell Engelbrekt, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Defensa de Suecia.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán en Washington. Según información del Financial Times, se espera que Trump le pida a Zelenski que ceda toda la región del Donbás, es decir, las regiones de Lugansk y Donetsk. Actualmente, se estima que Rusia controla el 70% de la zona. El resto del frente quedaría entonces congelado.

Engelbrekt cree que Rusia ha estado luchando por la zona desde 2014, después de la anexión de Crimea. «Muchos soldados ucranianos han muerto en estas zonas. Estas zonas llevan más de diez años en disputa», afirma.

En Donbás existen recursos naturales y minas que Ucrania desearía seguir controlando. Además, la zona es importante desde el punto de vista militar, afirma Kjell Engelbrekt. Destaca las fortificaciones que Ucrania ha construido para defenderse de la invasión rusa. “Realmente han invertido en eso para poder resistir estos ataques”, afirma.

Sería difícil desarrollar infraestructura militar en otras partes del frente. Requiere mucho tiempo y la infraestructura del frente también se ve dañada por la guerra. De esta manera, Ucrania se vería debilitada militarmente. Según el experto, esto hace sospechar que Rusia se prepara para nuevos ataques. "Ahí es donde entran las sospechas ucranianas. ¿No es esto simplemente una preparación para un nuevo ataque dentro de unos meses o años?".

También circula información después de la reunión de Alaska de que Rusia está dispuesta a hacer ciertas concesiones, aunque no están especificadas. Según Engelbrekt, se trata de zonas que Rusia controla en Sumy, zonas muy pequeñas comparadas con Donbass.

«Podríamos imaginar que Ucrania aceptaría ciertas concesiones. Pero a cambio, se necesitarían garantías de seguridad muy sólidas», afirma Kjell Engelbrekt.

El domingo, el enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que Rusia había acordado proporcionar a Ucrania amplias garantías de seguridad. "Estados Unidos y otras naciones europeas podrían, de hecho, ofrecer una formulación similar al Artículo 5 que cubra una garantía de seguridad", dijo Witkoff a CNN. Engelbrekt señala que no está muy claro qué significan realmente estas garantías de seguridad.