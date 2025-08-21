La UE ha rechazado una partida de aguacates peruanos contaminada con cadmio: ¿cómo afecta a la salud?

La Unión Europea ha rechazado al menos 14 embarques de aguacates peruanos, específicamente de la variedad Hass, tras detectar niveles de cadmio superiores al límite permitido de 0.05 mg/kg, según el sistema comunitario de alertas alimentarias (RASFF). Este metal pesado, clasificado como potencialmente cancerígeno, ha encendido las alarmas en varios países importadores, incluyendo Chile, México y Bolivia, que han iniciado investigaciones y reforzado sus controles sanitarios.

El cadmio es un elemento tóxico que puede estar presente en el suelo, el agua y el aire, y ser absorbido por cultivos agrícolas. Su acumulación en el organismo humano a través de la alimentación puede provocar daños renales, fragilidad ósea y aumentar el riesgo de diversos tipos de cáncer, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) y la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR).

En respuesta a la situación, el Ministerio de Agricultura de Perú ha conformado una mesa de trabajo para investigar el origen de la contaminación y establecer medidas correctivas. La Asociación de Productores de Palta Hass (ProHass) ha indicado que los lotes rechazados representan apenas el 0,05% del volumen total exportado, y que se encuentran dentro de los parámetros normales de control.