Un recluso en Francia se graba celebrando a lo grande su cumpleaños: velas, tarta y gas de la risa

Un episodio sorprendente ha sacudido a la prisión de Lyon-Corbas, en Francia, donde un recluso de 22 años protagonizó una celebración de cumpleaños completamente fuera de lo común. Rodeado de decoraciones festivas, incluyendo pastel, velas y botellas de protóxido de nitrógeno, comunmente conocido como gas de la risa, el joven grabó su fiesta en un vídeo para la red social Snapchat que rápidamente se volvió viral.

El vídeo, que muestra un ambiente festivo con música a todo volumen, reveló detalles sobre la vida en el interior de este centro penitenciario. El protagonista, un joven de Givors que cumple condena desde la primavera de 2023, expuso sin pudor los aparentes vacíos de seguridad de la institución.

Investigan al centro penitenciario

Según informa el diario francés Le Figaro, ante este acontecimiento, la Fiscalía de Lyon ha iniciado una investigación. La brigada de gendarmería de Lyon-Corbas tiene la misión de esclarecer cómo se introdujeron objetos prohibidos en el recinto carcelario, en un caso que pone en entredicho los protocolos de seguridad.

Este incidente no representa un hecho aislado para la prisión de Lyon-Corbas, que ya había sido objeto de controversia tras un intento de fuga en julio, donde un interno se escondió en el saco de su compañero de celda.