Reclusos de una cárcel francesa inundan sus celdas: "Los vigilantes están para garantizar la seguridad, no para limpiar"

Un inusual suceso sacudió la prisión de Vendin-le-Vieil, ubicada en Pas-de-Calais, Francia, donde varios internos relacionados con el narcotráfico provocaron deliberadamente una inundación.

El incidente ocurrió durante la madrugada del jueves en el edificio número dos del nuevo cuartel de lucha contra la criminalidad organizada (QLCO), diseñado para albergar detenidos considerados de alta peligrosidad.

En un comunicado oficial enviado a la agencia de noticias AFP, el sindicato del personal penitenciario Ufap reveló que los reclusos inundaron voluntariamente sus celdas, provocando un desbordamiento que afectó significativamente las áreas comunes del edificio. Los agentes de seguridad debieron intervenir para contener la situación, desviándose de sus funciones principales de vigilancia.

"Los agentes tuvieron que usar escobillas de goma para limpiar (...). Los agentes están ahí para garantizar la seguridad y la vigilancia, no para limpiar los excesos de quienes se entregan a la provocación y la degradación", denunció la Ufap.

Situación de malestar en la prisión

La prisión de Vendin-le-Vieil, inaugurada recientemente, ha experimentado este incidente como el más significativo desde la llegada de 88 reclusos entre finales de julio y principios de agosto. Los antecedentes de huelgas de hambre y protestas reflejan un clima de tensión y descontento generalizado entre los internos respecto a sus condiciones de detención.

El sindicato penitenciario ha exigido a las autoridades "respuestas y sanciones disciplinarias firmes" contra los responsables, solicitando además la implementación de medidas preventivas para evitar futuros episodios similares. La administración penitenciaria mantiene hasta el momento un silencio oficial sobre la inundación y las quejas de los reclusos.