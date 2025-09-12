Un refugiado cristiano en Francia, asesinado a puñaladas mientras hacía un directo en redes

Un brutal ataque conmocionó este miércoles por la noche al barrio de Gorge de Loup, en Lyon, Francia, donde Ashur Sarnaya, un refugiado iraquí de 45 años, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en la red social de TikTok. El hombre, que vivía con su hermana y dependía de una silla de ruedas, recibió un machetazo en la garganta frente a su domicilio, causando un profundo impacto en la comunidad local.

Vecinos y conocidos describen a Sarnaya como una persona amable y discreta, que llevaba años intentando rehacer su vida en Francia tras haber llegado en 2014 con un visado polaco y obtener el estatuto de refugiado en 2016 por motivos religiosos. Durante sus emisiones en directo, compartía cantos religiosos y testimoniaba su fe cristiana, convirtiéndose en un miembro respetado de su vecindario.

Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen. Aunque inicialmente se considera la posible motivación religiosa, hasta el momento no hay pruebas concluyentes que confirmen esta línea de investigación. La fiscalía de Lyon ha señalado que todas las hipótesis permanecen abiertas.

El barrio de Gorge de Loup, situado al oeste de Lyon en el distrito 9, ha quedado profundamente conmocionado. Los vecinos destacan que Sarnaya no tenía enemigos conocidos y que su vida transcurría con normalidad dentro del conjunto de viviendas sociales donde residía.

La policía continúa trabajando para identificar y detener al responsable del ataque, mientras la comunidad espera que se haga justicia y que se investiguen los hechos detrás de este crimen inesperado.