Reino Unido sospecha que acaba de detener a tres espías rusos de entre 35 y 46 años: cuáles son los indicios

La policía británica ha detenido a tres personas en el condado de Essex en el marco de una operación de seguridad nacional. Según informan medios locales, los arrestados, dos hombres de 41 y 46 años y una mujer de 35, están acusados de mantener presuntos vínculos con servicios de inteligencia rusos. Las autoridades acusan en concreto a estas personas de ayudar a los servicios secretos rusos a desestabilizar a la sociedad británica, sin que por el momento hayan trascendido más detalles.

El caso está en manos del Comando Antiterrorista de Londres, que advierte del aumento de individuos reclutados como “representantes” por potencias extranjeras. Una preocupación que llega en un momento de máxima tensión diplomática entre Londres y Moscú, con acusaciones cruzadas de injerencia y desestabilización.

Las autoridades británicas mantienen la investigación abierta y trabajan en la recopilación de pruebas para aclarar el papel exacto de los sospechosos. La policía evita por ahora dar detalles que puedan poner en riesgo el proceso, aunque subraya que la seguridad nacional es su prioridad.

Este nuevo episodio se suma a una serie de casos recientes que han puesto a prueba la capacidad del Reino Unido frente al espionaje. En julio, tres hombres fueron condenados por un ataque incendiario contra empresas relacionadas con Ucrania, y en marzo se dictó sentencia contra un grupo de búlgaros por colaborar con servicios de inteligencia.

Por el momento, los tres detenidos en Essex siguen bajo custodia policial mientras se evalúan las pruebas. El operativo refuerza la línea dura de Londres frente a posibles amenazas vinculadas al Kremlin y vuelve a poner sobre la mesa la sombra del espionaje ruso en suelo británico.