Remolques transportan una iglesia de madera en Suecia antes de ser tragada por una mina

Con gran fanfarria, una histórica iglesia de madera roja, considerada uno de los edificios más bellos de Suecia, comenzó a trasladarse el martes desde su antigua ubicación en la ciudad ártica de Kiruna para dar paso a la expansión de una mina. El proceso puede verse en tiempo real en la cadena pública sueca SVT.

Kiruna Kyrka, una iglesia luterana sueca, data de 1912, pero el edificio de 672 toneladas será trasladado cinco kilómetros (tres millas) en remolques de plataforma controlados a distancia el martes y miércoles, avanzando a un ritmo de medio kilómetro por hora hasta la nueva ciudad de Kiruna.

La compleja y costosa operación logística comenzó después de la bendición del obispo Åsa Nyström y la vicaria Lena Tjarnberg, y los remolques con 220 ruedas salieron lentamente poco después de las 8 de la mañana bajo un cielo azul soleado.

Una de las partes más complicadas del viaje fue el comienzo, dijeron los funcionarios, ya que el convoy de 1.200 toneladas tuvo que dar un giro y descender por una ligera pendiente para llegar a la carretera principal por la que debía viajar.

Como preparación para la mudanza del martes, se excavó el terreno alrededor de la iglesia, lo que permitió colocar grandes vigas amarillas debajo para poder levantar el edificio sobre los remolques.

La medida ha generado un gran interés y se espera que más de 10.000 personas se alineen en las calles de la ciudad de 18.000 habitantes.

El rey Carlos XVI Gustavo se encontraba entre quienes estaban en la ciudad tras la mudanza. La televisión sueca retransmitirá todo el recorrido en directo —una nueva versión de la tendencia "televisión lenta"— con 30 cámaras instaladas a lo largo de la ruta, según informó.

Todo el centro de la ciudad de Kiruna está siendo trasladado debido a la gigantesca mina de hierro LKAB que domina la región, pero cuya excavación cada vez más profunda a lo largo de los años ha debilitado el suelo, aumentando el riesgo de derrumbe en algunas partes.

El proceso de reubicación de la ciudad comenzó hace casi dos décadas y se prevé que continúe durante años. El nuevo centro urbano se inauguró oficialmente en septiembre de 2022. Se estima que solo la reubicación de la iglesia costará 500 millones de coronas (52 millones de dólares) y LKAB lo financia.

Diseñada por el arquitecto sueco Gustaf Wickman, la imponente estructura, que mide 40 metros (131 pies) de altura, es una mezcla de influencias e incluye diseños inspirados en el pueblo indígena Sami de la región en los bancos.

El exterior neogótico presenta techos inclinados y ventanas a cada lado, mientras que su interior oscuro tiene elementos del romanticismo nacional, así como un retablo Art Nouveau.

La iglesia es uno de los 23 edificios culturales reubicados en el marco del traslado a Kiruna. LKAB ha calificado la reubicación como "un acontecimiento único en la historia mundial".

Anteriormente se han trasladado otros objetos más grandes y pesados, pero normalmente en puertos o zonas industriales, no a través de pequeñas ciudades.

Las carreteras de la ruta se han ampliado de nueve a veinticuatro metros y se han nivelado para proporcionar un tránsito suave, un proceso que llevó un año, según LKAB.

La empresa ofreció compensar económicamente a todos los afectados por la reubicación de la ciudad o reconstruir sus casas o edificios.

"Pero cuando llegó el momento de trasladar la iglesia, decidimos que lo mejor era trasladarla de una sola pieza. Vimos el valor que ello suponía", declaró a la AFP el director del proyecto LKAB, Stefan Holmblad Johansson. "Con gran reverencia hemos emprendido este proyecto", dijo. "Este no es un edificio cualquiera, es una iglesia".

"La estructura ha sido examinada exhaustivamente antes del traslado para proteger sus bienes culturales de la mejor manera posible, para garantizar que el retablo y el órgano en particular se trasladen con cuidado", dijo la compañía.

Tanto el retablo, pintado por el príncipe Eugenio de Suecia (1865-1947), un paisaje al pastel inspirado en sus viajes a la Toscana italiana y al oeste de Suecia, como el gran órgano con sus más de 2.000 tubos han sido meticulosamente envueltos y protegidos para el viaje.

Se excavó el terreno alrededor de la ubicación actual de la iglesia, lo que permitió colocar grandes vigas debajo para poder levantarla con gatos. "La iglesia está asentada sobre un sistema de vigas, luego se trajeron dos filas de remolques" y se deslizaron debajo de las vigas, explicó Holmblad Johansson.

La carga completa pesa 1.200 toneladas, según LKAB. El campanario, que se encuentra separado de la iglesia, será trasladado la próxima semana.

Se espera que la actividad, que concluirá el miércoles, adopte el aire de una fiesta callejera, en la que LKAB ofrecerá a la multitud bocadillos, refrescos y entretenimiento en vivo.