Rescatan a un chico de 18 años tras ser abandonado por sus amigos en mitad de una montaña en la que hacían senderismo

Un incidente potencialmente mortal ha sacudido las montañas de Rumanía, donde un joven de 18 años ha vivido momentos de terror después de ser abandonado por sus compañeros durante una excursión de senderismo.

La situación se ha tornado crítica cuando el cansado excursionista ha solicitado una pausa, siendo desatendido por sus acompañantes quienes continuaron su marcha, dejándolo completamente solo en un terreno inhóspito.

Afortunadamente, el joven ha logrado mantener la calma y alertar a un equipo de rescate que operaba en la zona. La intervención profesional y rápida de los especialistas ha permitido localizar y trasladar al muchacho a un lugar seguro, evitando un posible desenlace trágico.

El servicio de rescate ha emitido un contundente mensaje: "El orgullo es una cosa, la capacidad, otra", recordando que en la naturaleza, la solidaridad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.