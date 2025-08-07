Retrasos en más de 1.000 vuelos de EE UU por el problema informático de una aerolínea

Un problema en el sistema informático que gestiona los pesos y balances de sus vuelos ha provocado una parálisis importante en las operaciones de United Airlines durante la noche de este miércoles. La interrupción ha provocado más de 1.000 retrasos y la cancelación de más de 40 vuelos.

El incidente, detectado poco después de las 18:00 horas (hora local), se extendió durante un largo rato, causando un efecto dominó en las operaciones de la aerolínea. Las autoridades de tráfico aéreo, incluida la Administración Federal de Aviación, la FAA estadounidense, confirmaron que el problema era exclusivo de United y no afectaba el sistema de control aéreo general.

La seguridad aeronáutica se vio momentáneamente comprometida cuando el sistema de peso y balance de la compañía, fundamental para garantizar un despegue seguro, encontró problemas. Este sistema determina la distribución precisa de la carga en las aeronaves, siendo esencial para mantener la estabilidad y seguridad durante el vuelo.

United Airlines respondió rápidamente, priorizando la asistencia a los pasajeros afectados. La aerolínea ofreció alojamiento y comidas a quienes experimentaron alteraciones en sus itinerarios. Sean Duffy, secretario de Transporte de EE UU, ha descartado que el incidente haya sido provocado por un ciberataque.

Los problemas como este no son inusuales en la industria aeronáutica. Según estudios recientes, representan una parte significativa de los retrasos gestionados por la FAA. Las estimaciones indican que tales interrupciones pueden costar hasta 22.000 millones de dólares anuales en EE UU.

El incidente también subraya la enorme dependencia de la aviación moderna en sistemas tecnológicos. Más allá de las molestias para los pasajeros, estos fallos tienen implicaciones económicas y de seguridad que requieren una atención inmediata y exhaustiva.