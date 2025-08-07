Un revisor de tren obliga a un pasajero con movilidad reducida y soporte vital a levantar su maleta para enseñar su carnet de discapacidad

Durante un trayecto en tren entre Avignon y Ruan el pasado 20 de julio, un revisor de la red ferroviaria francesa SNCF (Société nationale des chemins de fer français) exigió a un pasajero con discapacidad que se levantara para que mostrara una tarjeta para demostrarlo, la cual estaba guardada en una maleta pesada. A pesar de estar conectado a un respirador artificial, el hombre se vio forzado a realizar el esfuerzo, lo que le provocó una lesión de espalda tan grave que tuvo que usar una faja durante dos semanas. Su esposa, consternada, afirmó que el pasajero “se arriesgaba la vida al hacerlo”

El control se desarrolló como una situación rutinaria, pese a que la pareja contaba con todos los justificantes necesarios, incluyendo billetes adquiridos en taquilla y la documentación pertinente como la tarjeta de discapacidad. No obstante, el agente se negó a atender esta circunstancia excepcional y rechazó ayudar a levantar la maleta. Sin fuerzas para levantar la maleta, Marie-Françoise pidió ayuda a su esposo Patrick, quien, a pesar de estar en silla de ruedas y conectado a un respirador, se vio obligado a cargar con el equipaje mientras el revisor les advertía que, sin mostrar la tarjeta de discapacidad, deberían abonar la diferencia del 50%.

Ante la escena, ella entró en pánico, recordándole al agente que su marido había subido al tren con asistencia de la SNCF y que al hacer ese esfuerzo estaba poniendo en riesgo su vida. El esfuerzo le provocó a Patrick una lesión en la espalda, por la que dos semanas después aún lleva un cinturón ortopédico.

Cuando lograron presentar el justificante, el revisor reaccionó con visible decepción, según Marie-Françoise, quien lo comparó con un “sheriff” abusando de su poder para forzarles a pagar el precio completo. Pese a los intentos iniciales por contactar con la SNCF, solo tras enviar una carta certificada lograron que la compañía les respondiera y recibieran finalmente una disculpa del director de la línea TGV Sureste.

Tras enviar un burofax, la pareja finalmente recibió disculpas formales por parte de la dirección del servicio de la SNCF, que lamentó el trato recibido por el pasajero y aseguró que se le dará una respuesta “en los mejores plazos”.