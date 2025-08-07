Rompen el coche para salvar a un niño del calor… pero lo que hizo la madre después dejó a todos sin palabras

La escena parecía sacada de una película de emergencia: un niño pequeño encerrado en un coche bajo el sol abrasador, sin supervisión, mientras la temperatura dentro del vehículo se disparaba minuto a minuto. Ocurrió en Francia, en plena ola de calor que está golpeando Europa con temperaturas récord. Según Météo France, se trata de una de las olas de calor más tempranas y agresivas registradas desde 1947, con máximas que han superado los 41 grados en varias regiones. El menor fue localizado en la zona industrial de La Laye, cerca de Saint-Marcel-les-Valence, por una pareja que pasaba por allí y notó que el niño estaba solo, visiblemente afectado por el calor, sudoroso y sin moverse. Alarmados por la situación, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Los agentes llegaron rápidamente al lugar. Durante más de treinta minutos intentaron localizar a los responsables del vehículo, pero nadie apareció. Ante el riesgo evidente para la vida del niño, tomaron una decisión drástica: rompieron la ventanilla del coche y lo rescataron. El menor presentaba signos de deshidratación severa y fue trasladado a un centro médico para recibir atención urgente. “Actuar rápido puede salvar vidas. Es fundamental alertar cuando se detectan situaciones similares”, declaró un portavoz de la policía local, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos. Todo apuntaba a una intervención heroica que, en cualquier otro contexto, habría sido recibida con gratitud y reconocimiento.

Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. La madre del niño apareció en escena minutos más tarde y, lejos de mostrar preocupación por el estado de su hijo o agradecimiento por el rescate, se enfrentó a los agentes… por haber roto el cristal del coche. Su reacción indignó a los presentes y ha generado una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos se preguntan cómo es posible que el bienestar del menor no fuera su prioridad. La mujer alegó que se había ausentado “solo unos minutos”, aunque los testigos y la policía confirmaron que el niño llevaba al menos media hora encerrado. La fiscalía ha abierto una investigación por posible negligencia, y la madre podría enfrentarse a cargos por poner en riesgo la vida de un menor.

Una situación ya vivida este verano

Este caso no es aislado. En junio, otro bebé fue hallado en estado de coma por deshidratación en Ussel, también en Francia. En Estados Unidos, un niño de dos años fue rescatado en Florida tras haber sido dejado en el coche mientras su madre iba al cine. Las cifras son claras: con solo 26 grados en el exterior, el interior de un vehículo puede superar los 45 grados en menos de media hora.