Rosa Alegría Torres: "Ecuador tiene claro cuáles son los enemigos, hay que combatirlos"

Ecuador atraviesa un momento decisivo. El avance de la criminalidad y la pérdida de confianza en las instituciones públicas se han convertido en las grandes inquietudes de la ciudadanía, dos frentes sobre los que el Gobierno de Daniel Noboa ha concentrado sus esfuerzos tras ser reelegido en abril.

Al mismo tiempo, el país redefine su papel en el escenario internacional, dividido entre la necesidad de fortalecer la cooperación exterior -especialmente en materia de seguridad- y un intenso debate interno sobre los límites de esa colaboración, reavivado tras el reciente referéndum que rechazó la instalación de bases extranjeras. Ante este panorama, el Ejecutivo intenta equilibrar reformas profundas, gobernabilidad y expectativas sociales.

LA RAZÓN ha podido conversar sobre estos desafíos con Rosa Alegría Torres, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y una de las voces jóvenes del oficialismo, a su paso por Madrid.

P:¿Cuáles son las prioridades de la Comisión de Justicia que preside?

El poder judicial es de las funciones que para el crimen organizado es más apetecible porque a través de ella (los criminales) pueden encontrar justicia o impunidad. Eso depende de la calidad de la justicia. Uno de los propósitos dentro del trabajo legislativo que desde la Comisión estamos realizando es justamente recuperar la confianza. Una de las banderas de lucha del organismo que presido es el Código Penal porque entendemos que a través de él podemos poner las reglas claras a los criminales y también a los funcionarios. Que entiendan que nosotros no vamos a negociar. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al Gobierno nacional y a la bancada del oficialismo. No vamos a negociar con el criminal. No hay diálogo con ellos, los vamos a enfrentar.

Además del Código Penal, estamos con el Código de la Función Judicial, que básicamente es un manual de procesos que regula toda la conducta del servidor judicial. Este código lo que plantea es hacer un control exhaustivo de la conducta del servidor. Queremos implementar dentro de las reformas que haya varios tipos de pruebas de confianza. Uno de ellos es el polígrafo para que los jueces no solo sean tomados en consideración por su nivel académico, sino también por su ética judicial.

P: ¿Ha encontrado oposición a la hora de implementar las reformas?

Creo quien se opone a estas reformas es porque está al lado del crimen organizado. No hay más criterio que ese. Ecuador tiene claro cuáles son los enemigos, y son el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Estos tres enemigos no los tiene solo Ecuador. El narcotráfico afecta a dos países, el país que exporta y el país que lo recibe, que lo consume. Entonces hay que entender que estos enemigos hay que combatirlos, y lo hacemos también a través de cooperación internacional.

Rosa Alegría Torres diputada del parlamento Ecuatoriano. Platón

P: ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre España y Ecuador?

Tenemos una gran relación a nivel tanto comercial como a nivel político. En este momento creo que hay que continuar avanzando en el vínculo comercial. Insisto, Ecuador es un país pequeño de Latinoamérica cuyos productos y materia prima, sin duda alguna, sirven muchísimo, no solo para España, sino para todos los países de la Unión Europea. La idea es continuar consolidando esta relación para que puedan continuar viendo a Ecuador como un gran proveedor en materia prima, y así poder fortalecer las economías mutuamente.

P: ¿Es Ecuador un aliado de Estados Unidos?

Este Gobierno ha tenido como prioridad tener como aliados aquellos países como Estados Unidos que tienen la capacidad económica, el contingente humano, la información y la tecnología para poder asistirnos y ayudarnos en materia de seguridad. En ese sentido, lo que ha hecho es reconstruir los lazos, porque lamentablemente Gobiernos anteriores con tinte socialista lo que hicieron fue aislarnos. Ahora el presidente Daniel Noboa entiende que es prioritaria la cooperación internacional.

P: ¿Cómo afectó al Ejecutivo el resultado de la consulta?

La consulta popular sí fue un remesón para el Gobierno, pero entendimos que parte del Estado de derecho es que el pueblo se pronuncie. El pueblo ecuatoriano ha decidido. Su decisión fue una pena para nosotros como legisladores, porque apuntaba a reestructurar el Estado y así poder traer un poco más de esperanza. A veces se cambia el plan, pero la meta es clara y tenemos una hoja de ruta tangible. Sabemos lo que tenemos que hacer para poder mejorar nuestro país.

P: ¿Por qué cree qué se acabó imponiendo el 'no' en el referéndum?

Creo que una tenemos una oposición que definitivamente está dolida. Así que hubo mucha mala información.

P: ¿Qué cree que explica el aumento de la violencia en Ecuador?

En Ecuador hubo Gobiernos anteriores que le abrieron la puerta a los criminales y los hicieron sentir tan a gusto que los delincuentes comenzaron a institucionalizarse. Combatir ese índice de criminalidad o estas células criminales implica una serie de decisiones políticas y públicas impresionantes, como desarticular la economía criminal. Por ejemplo, en Ecuador utilizaban las fundaciones para lavar activos. Lo que se implementó es que la Unidad de Análisis financiero haga –a todas y cada una de las fundaciones– un análisis integral de sus movimientos económicos.

P: ¿Qué caracteriza al movimiento Acción Democrática Nacional?

Acción Democrática Nacional (ADN) es un partido muy joven, que se ha ido consolidando con el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, hemos demostrado, por supuesto, que no solo viene con ideas nuevas, sino que apuesto por un enfoque de dejar atrás la vieja política. Nuestro enfoque siempre va a ser dignificar la vida del ecuatoriano, el desarrollo social y económico y, por supuesto crear estas herramientas jurídicas para que ADN continúe con esa fuerza y firmeza.

P: ¿Cuál es su visión de futuro para Ecuador?

El presidente de la República es una persona que cree mucho en el liderazgo joven, en el liderazgo femenino... así que yo creo que esa es una de sus proyecciones. Creo que uno de los mayores retos será 'poner la casa en orden', como cualquier mandatario. Después de poner la casa en orden, nosotros como parlamentarios, lo que estamos haciendo es darle al Gobierno, darle a las instituciones, darle a las fuerzas Armadas, herramientas y reglamentos jurídicos para que puedan actuar cada uno dentro del marco de su competencia y así poder ir reestructurando y recomponiendo estas problemáticas originadas de gobiernos anteriores.