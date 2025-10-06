El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha denunciado que el Reino Unido estaría elaborando un supuesto plan para llevar a cabo un ataque de falsa bandera en uno de los puertos europeos, con el objetivo de responsabilizar a Moscú y justificar un incremento de la ayuda militar a Ucrania.

Según el comunicado difundido por el SVR, el plan británico implicaría a un grupo de “traidores rusos que luchan del lado de Ucrania”, quienes tendrían la misión de atacar un buque -posiblemente de guerra ucraniano o civil- para luego presentar el incidente como una acción orquestada por Rusia.

“El plan de Londres se basa en que la élite política europea, obsesionada con la rusofobia, se tragará la mentira sobre los ‘agentes maliciosos del Kremlin’ para justificar la necesidad de seguir aumentando la ayuda militar a Ucrania y la militarización de la ‘Europa unida’ para luchar contra la supuesta ‘agresión rusa’”, señala el texto del organismo ruso.

El SVR afirma además que los presuntos saboteadores ya habrían llegado al Reino Unido para recibir entrenamiento especializado antes de la operación. La inteligencia rusa sostiene que Londres estaría “furiosa” ante el fracaso de sus esfuerzos por conseguir una “derrota estratégica” de Rusia, lo que habría motivado, según Moscú, la planificación de esta nueva maniobra. Hasta el momento, el Gobierno británico no ha respondido oficialmente a las acusaciones del SVR.