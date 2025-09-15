Rusia afirma que la incursión de un dron en Rumanía fue una "provocación" de Ucrania

Las autoridades de Rusia han afirmado este lunes que la incursión de un dron en espacio aéreo de Rumanía durante la jornada del sábado fue una "provocación" de Ucrania, después de que el embajador ruso en Bucarest fuera convocado para trasladar una protesta oficial por este incidente, en medio del aumento de las tensiones tras el derribo de aparatos no tripulados por parte de Polonia.

La Embajada rusa en Bucarest ha indicado en un comunicado que "el Ministerio de Defensa rumano detectó el 13 de septiembre un dron en los cielos de su país y se apresuró a anunciar que era un dron ruso", antes de afirmar que "no se dieron respuestas específicas y convincentes a ninguna pregunta sobre la identificación del aparato" al embajador ruso cuando fue convocado el domingo.

"Ante la falta de confirmación objetiva sobre la nacionalidad del aparato, la protesta fue rechazada por ser inverosímil e infundada", ha apuntado, antes de destacar que el embajador ruso "resaltó que todos los hechos indican que el realidad se trató de una provocación por parte del régimen de Kiev".

Así, ha subrayado que Ucrania "intenta de forma desesperada y por todos los medios implicar a otros Estados europeos en esta peligrosa aventura militar contra Rusia debido a que teme un inminente colapso militar y de una rendición de cuentas por los crímenes que está cometiendo contra los pueblos ruso y ucraniano".

Las autoridades rumanas aseguraron el sábado que su espacio aéreo había sido violado por un dron ruso, tras lo que envió a la zona dos F-16 para seguir su ruta. El aparato no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza para la población.