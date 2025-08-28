Rusia ataca la delegación de la UE en Kiev durante la noche

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según ha denunciado este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El ataque ha dañado también la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Zelenski afirmó que hay además "docenas" de heridos y que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros.

Zelenski, ha denunciado estos ataques en un comunicado difundido en Telegram en lo que ha descrito como "una clara respuesta a todos los que en el mundo llevan semanas y meses pidiendo un alto el fuego y una verdadera diplomacia". "Rusia está eligiendo los (misiles) balísticos sobre la mesa de negociaciones. . Está eligiendo continuar con los asesinatos en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia sigue sin temer las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose del hecho de que al menos parte del mundo está haciendo la vista gorda ante los niños asesinados y buscando excusas para (el presidente ruso, Vladimir) Putin", ha declarado, antes de criticar el "silencio" de China y Hungría.

"Estamos esperando la reacción de China ante lo que está sucediendo. China ha pedido repetidamente que no se expanda la guerra y que se declare un alto el fuego. Esto no es por Rusia. Estamos esperando la reacción de Hungría. La muerte de niños debería provocar sin duda más emociones que cualquier otra cosa. Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio en lugar de adoptar posiciones de principio", ha agregado Zelenski, al tiempo que ha pedido nuevas sanciones contra Moscú.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha situado en 38 los heridos registrados hasta el momento, 30 de los cuales han sido hospitalizados. Entre las víctimas se encuentran tres niños de siete, diez y once años, ha señalado en la misma plataforma. Además de los daños personales, los ataques han afectado a numerosos edificios residenciales y vehículos y han provocado incendios.

De hecho, Tchachenko ha denunciado que un edificio de cinco plantas ha sido alcanzado: "todo, desde el quinto hasta el primer piso, ha quedado destruido".