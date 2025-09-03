Rusia y Corea del Norte luchan "juntos contra el neonazismo contemporáneo", dice Putin a Kim

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el miércoles en Pekín con el líder norcoreano Kim Jong Un, a quien agradeció su apoyo en la "lucha contra el neonazismo contemporáneo". "Me gustaría agradecerle de parte del pueblo ruso por participar juntos en la lucha contra el neonazismo contemporáneo", declaró Putin al inicio de un encuentro celebrado en la capital China. Agradeció también a los soldados norcoreanos que combatieron en la región rusa de Kursk, que durante meses fue escenario de una incursión ucraniana.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos a sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong Un respectivamente, quienes se encuentran en Pekín con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ha recordado al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, la contribución estadounidense a su victoria sobre el país vecino.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario se ha preguntado "si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil".

En esta línea, ha defendido que "muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria", por lo que "espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio".

Los líderes ruso y norcoreano han coincidido en el gigante asiático junto a una veintena de jefes de Estado y de gobierno con motivo del desfile que este miércoles tiene lugar en Pekín para celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda guerra sino-japonesa y con el que las autoridades chinas esperan mostrar su poderío militar.