Acceso

Internacional

Ucrania

Rusia lanza 679 ataques contra Zaporiyia en 24 horas y deja al menos dos muertos

Los fallecidos son una mujer de 66 años y un niño de 7. Fueron alcanzadas 14 localidades distintas

FOTODELDIA ZAPORIYIA (Ucrania), 05/10/2025.- Una foto distribuida por la Administración Militar Regional de Zaporiyia muestra el lugar de un ataque ruso contra un edificio residencial en Zaporiyia, Ucrania, el 05 de octubre de 2025. Según el informe del Servicio Estatal de Emergencias, al menos cinco personas murieron y docenas resultaron heridas después de que Rusia lanzara un ataque nocturno contra Ucrania con más de 50 misiles de diferentes tipos y 500 drones de choque. Las regiones de Leó...
Uno de los últimos ataques contra ZaporiyiaAgencia EFE
Creada:
Última actualización:

Las fuerzas invasoras rusas lanzaron 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporiya en 24 horas dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y once heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.

“En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporiya”, escribió Fedorov, según informa Efe.

Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporiyia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.

Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas