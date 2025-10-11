Rusia lanza 679 ataques contra Zaporiyia en 24 horas y deja al menos dos muertos

Las fuerzas invasoras rusas lanzaron 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporiya en 24 horas dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y once heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.

“En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporiya”, escribió Fedorov, según informa Efe.

Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporiyia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.

Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.