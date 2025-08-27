Rusia recibe un duro golpe de Ucrania: uno de sus depósitos clave ha sido destruido

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo una operación con drones la noche del 19 de agosto, atacando dos depósitos de municiones rusos en la localidad de Bilokurakyne. Esta población se encuentra en la región de Luhansk, actualmente bajo ocupación temporal, y ha sido escenario de una nueva ofensiva ucraniana contra la infraestructura logística enemiga.

Asimismo, según informaciones facilitadas por el SBU, Bilokurakyne es un punto estratégico por su ubicación sobre una crucial línea ferroviaria. Esta vía es empleada para el transporte de armamento y suministros desde Rusia hacia las posiciones de primera línea, incluyendo sectores de combate como el de Pokrovsk. La operación, por tanto, tenía como objetivo interrumpir el flujo de municiones hacia las fuerzas rusas desplegadas en el frente.

Por otro lado, los informes preliminares indican que drones ucranianos de largo alcance lograron impactar los depósitos en al menos siete ocasiones. Las explosiones resultantes provocaron un incendio de grandes dimensiones, cuya magnitud fue detectada y registrada por FIRMS, el servicio internacional de monitorización satelital de la NASA que rastrea incendios en tiempo real a nivel global.

Ucrania intensifica su estrategia de desarticulación logística rusa

En este sentido, el SBU ha manifestado que este tipo de acciones se enmarcan en una serie de ataques sistemáticos contra la logística rusa en los territorios ocupados tal y como recoge el medio United24media. El objetivo principal de esta estrategia es mermar el potencial ofensivo de las fuerzas del Kremlin y apoyar directamente a las unidades ucranianas que defienden sus posiciones frente a los asaltos enemigos.

Además, la agencia ha subrayado la importancia de la destrucción de estos depósitos de municiones, confirmando que este tipo de operaciones continuarán con regularidad. La interrupción de las cadenas de suministro es considerada de calado para el desarrollo de las operaciones militares sobre el terreno, afectando directamente la capacidad de combate del adversario.

Por último, cabe recordar operaciones previas de naturaleza similar, como el ataque de drones ucranianos que destruyó un tren de combustible ruso en la región ocupada de Zaporizhzhia. Aquella acción no solo provocó el descarrilamiento del convoy y varios incendios, sino que también cortó la única línea ferroviaria que conectaba Rusia con Crimea, forzando a la logística rusa a depender de rutas por carretera y el puente de Kerch hasta que se completen las reparaciones.