Salen a la luz nuevos correos de Epstein que revelan que Trump "pasó horas" con una de las víctimas

Los demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes de EE UU han publicado tres nuevos correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein, en los que haría mención del actual presidente, Donald Trump. Como recogen medios estadounidenses, en uno de los mails intercambiados entre el delincuente sexual y el escritor Michael Wolff, este último asegura: "Creo que deberías dejar que se hunda solo (...) si dice que no ha estado ni en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja en relaciones públicas y políticas (...) Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda". Epstein y Wolff discutían en 2015 sobre una inminente entrevista de Trump con la CNN, en la que previsiblemente le preguntarían por su relación con el primero. En los mismos, Epstein también asegura que Trump "sabía de las chicas" e incluso habría pasado horas con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta.

((Esta noticia está siendo ampliada))