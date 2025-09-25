Un salón de bodas, en la picota tras negarse a devolver la reserva a una mujer cuyo novio había fallecido repentinamente

La familia de un hombre fallecido en Carolina del Norte, EE UU, denuncia que el recinto donde pensaban celebrar su boda se niega a reembolsar casi 20.000 dólares de depósito. La polémica ha generado indignación después de que los padres del novio tacharan de “cruel y despiadada” la respuesta del lugar al cancelarse el evento por la tragedia.

De acuerdo con People, en agosto, Sue Perry escribió una reseña en Google sobre The Cotton Room, en Durham, en la que explicó que su hijo, Chris Perry, de 32 años, y su prometida, Kristen Seidel, habían reservado el espacio para casarse el 11 de octubre de 2025. Sin embargo, Chris falleció de forma repentina el 12 de mayo, un día antes de cumplir los 33 años. Ante ello, la pareja pidió cancelar el contrato y recuperar el dinero adelantado, algo a lo que el recinto se negó.

Según detalló Perry, las gestiones con el lugar no han dado fruto. “The Cotton Room ha insistido en que no pueden reembolsar los depósitos pagados, aunque no han hecho nada para ganar los casi 20.000 dólares que se les ha pagado hasta la fecha”, escribió la madre del fallecido. Tanto ella como su esposo, Bill Perry, decidieron compartir la historia con el canal local WRAL News 5On Your Side tras no recibir respuesta.

"Una respuesta fría y cruel"

La familia denuncia que el recinto, especializado en bodas y eventos sociales, no ha mostrado sensibilidad ante la situación. “¿Cómo puede un lugar que se especializa en el negocio del amor, la felicidad y las bodas tener una respuesta tan fría, cruel y despiadada ante esta tragedia?”, escribió Sue Perry en redes sociales y en su reseña.

En una entrevista televisiva, Sue y Bill recordaron que Chris se desplomó repentinamente en mayo y que fue Seidel quien encontró su cuerpo horas después. El joven había pedido matrimonio a su prometida un año antes, durante un viaje a Italia, y la pareja estaba, según la familia, “muy ilusionada con su futuro”. Bill Perry acusó directamente a The Cotton Room de “sacar provecho de la muerte de nuestro hijo”.

Según WRAL News, el depósito de casi 20.000 dólares figuraba como “no reembolsable” y se destinaba a cubrir comida, bebida y tarifas de alquiler. Sin embargo, los padres de Chris cuestionan la necesidad de que el local conserve una suma tan elevada por un evento que nunca se celebrará.

Aunque el medio People intentó obtener declaraciones de los responsables de The Cotton Room, hasta el momento no han ofrecido comentarios sobre el caso.