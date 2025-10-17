Los satélites captan mensajes militares sin cifrar y eso es un grave problema

Es muy probable que las principales agencias de inteligencia del mundo lleven años explotando una puerta trasera silenciosa y de proporciones colosales. La conclusión, extraída de un estudio universitario estadounidense, es demoledora: una vulnerabilidad masiva en las comunicaciones por satélite podría haber estado proporcionando un torrente de información sensible a quien supiera cómo escuchar, una carencia de seguridad que habría permanecido abierta durante un tiempo indeterminado.

De hecho, esta inquietante posibilidad se fundamenta en los hallazgos de un equipo de expertos de las universidades de California en San Diego y de Maryland. Su investigación ha destapado que aproximadamente la mitad de las señales emitidas por los satélites geoestacionarios presentan una alarmante falta de cifrado, lo que las convierte en un libro abierto para cualquiera con el equipo técnico adecuado, un material que puede adquirirse por poco más de 750 euros.

En este sentido, el abanico de datos expuestos es extraordinariamente amplio, abarcando desde llamadas telefónicas privadas y mensajes corporativos confidenciales hasta el tráfico de las redes wifi a bordo de los aviones. Este amplio espectro de datos vulnerables, tal y como han publicado en Interesting Engineering, pone de manifiesto la facilidad con la que se puede acceder a comunicaciones de alta sensibilidad que, hasta ahora, se presuponían seguras.

Desde informes de inteligencia hasta la red eléctrica mexicana

Asimismo, la gravedad de la situación queda patente en los ejemplos concretos que se lograron interceptar durante el análisis. El equipo de investigación accedió a comunicaciones militares sin encriptar tanto de Estados Unidos como de México, incluyendo informes de inteligencia y datos precisos de geolocalización. La brecha de seguridad alcanzó incluso a infraestructuras críticas, como los sistemas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía eléctrica estatal mexicana. Frente a este tipo de amenazas, naciones como España están aumentando sus inversiones para mejorar sus defensas, ya que las capacidades de guerra electrónica son cruciales para proteger las comunicaciones estratégicas.

Por otro lado, la investigación destapa una negligencia casi inconcebible por parte de la industria. La estrategia de seguridad parecía basarse en una premisa tan simple como errónea: la suposición de que nadie tendría los medios o la intención de escanear el cielo en busca de estas transmisiones. Una confianza ciega que este estudio ha hecho saltar por los aires, demostrando que con una única antena los investigadores pudieron capturar cerca del 15 % del total del tráfico de estos satélites.