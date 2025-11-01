Serbia: un año después, la calle mantiene viva la protesta por el accidente de Novi Sad

Decenas de miles de personas conmemoraron este sábado a las 16 víctimas del accidente hace un año en la estación de trenes de Novi Sad, al norte de Serbia, que desencadenó una ola de protestas estudiantiles sin precedentes contra el Gobierno serbio.

Desde primera hora de la mañana miles de personas se acercaron al lugar del siniestro desde 16 puntos distintos de la ciudad para depositar flores en memoria de las víctimas.

A las 11:52 hora local (10:52 GMT) las masas reunidas en el centro de la segunda ciudad del país balcánico guardaron 16 minutos de silencio, un minuto por cada víctima.

A diferencia de manifestaciones anteriores en los últimos meses, hoy no se escucharon silbidos ni se vieron banderas con consignas políticas, solo algunas pancartas negras, con la palabra “Pamtimo” (Recordamos, en serbio).

El Gobierno serbio, dominado por el partido SNS del presidente, el nacionalista-populista Aleksandar Vucic, decretó el día de hoy como 'Día de Duelo Nacional'.

Las autoridades locales interrumpieron hoy durante unos 90 minutos, por un supuesto corte de electricidad, los servicios de agua corriente en Novi Sad, después de que las empresas de transporte público suspendieran ayer sus servicios, por supuestas amenazas de bombas.

A lo largo de 2024 las autoridades serbias habían intentado con medidas de este tipo torpedear las protestas contra el régimen Vucic, que suele llamar a los estudiantes y manifestantes "terroristas, financiados desde el exterior".

Los estudiantes, a los que se unieron cientos de miles de otros ciudadanos en el último año, exigen esclarecer los sucedido en Novi Sad, piden reformas democráticas y elecciones anticipadas para poner fin a un régimen que consideran corrupto.

La estación ferroviaria de Novi Sad había sido renovada por empresas chinas y subcontratas serbias, tras unas licitaciones, que según los manifestantes, se celebraron en medio de corrupción y sobornos millonarios.

Miles de estudiantes habían llegado anoche a Novi Sad a pie desde diferentes ciudades del país para participar en la conmemoración de hoy en Novi Sad.

“Este es un día en el que rendimos homenaje a las víctimas, pero también recordamos que todos seguimos bajo el mismo techo. Nunca renunciaremos a la Justicia ni al país del que no queremos irnos por culpa del SNS”, dijo a EFE Dragana, una estudiante de 24 años que vino caminando desde Belgrado, unos cien kilómetros al sur de Novi Sad.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, la eslovena Marta Kos, escribió hoy en redes sociales, con motivo del aniversario del accidente, que “esa tragedia está cambiando a Serbia”.

La tragedia “movilizó a las masas para defender la responsabilidad, la libertad de expresión y la democracia inclusiva”, subrayando que son “los mismos valores que guían a Serbia hacia la Unión Europea”.

Anoche, Vucic se disculpó ante los estudiantes por algunas cosas que dijo en el pasado sobre los manifestantes, y añadió que hoy irá a una iglesia “a rezar a Dios y encender una vela por las 16 almas inocentes”.

En todo caso, aseguró que “la verdadera Justicia debe alcanzarse por las vidas que se perdieron aquel fatídico día, pero no una Justicia inventada en las calles, sino la que se imparte en las instituciones”.

Los estudiantes respondieron vía redes sociales al presidente, un exministro de Propaganda del régimen autoritario de Slobodan Milosevic en los años 1990.

“Si se preguntan por qué (Vucic) ahora vuelve a ofrecer diálogo y reconciliación, cuando hace un mes ordenó que nos golpearan y arrestaran, hay un pequeño detalle: se espera la llegada a Novi Sad de 47 equipos de periodistas extranjeros, sobre todo de Europa, pero también de todo el mundo”, escribieron en X.

Los actos de Novi Sad continuarán durante la tarde del sábado y tienen previsto terminar a las 19:52 hora local (18:52 GMT).